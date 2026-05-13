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Termite Control In Crops: ये टिप्स आजमा लिए तो फसल में कभी नहीं लगेगी दीमक, जानें कैसे बचेगा नुकसान?
दीमक मुख्य रूप से उन पौधों और अवशेषों पर हमला करती है, जिनमें सेल्यूलोज की मात्रा ज्यादा होती है. इसे अंधेरा और स्वच्छ वातावरण ज्यादा पसंद होता है, इसलिए यह जमीन के अंदर तेजी से पनपती है.
Termite Control In Crops: खेती करते समय किसानों कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इन्हीं समस्याओं में दीमक भी एक ऐसी ही समस्या मानी जाती है, जो धीरे-धीरे फसलों की जड़ों को अंदर से खोखला कर देती है. जिससे फसल समय के साथ कमजोर पड़ जाती है. वहीं खासतौर पर गर्मियों में और सूखे के मौसम में दीमक का प्रकोप फसलों पर ज्यादा देखने को मिलता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप कौन से टिप्स आजमा लेंगे तो आपकी फसलों में कभी दीमक नहीं लगेगी.
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Published at : 13 May 2026 10:06 AM (IST)
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