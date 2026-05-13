कृषि एक्सपर्ट्स के अनुसार दीमक मुख्य रूप से उन पौधों और अवशेषों पर हमला करती है, जिनमें सेल्यूलोज की मात्रा ज्यादा होती है. इसे अंधेरा और स्वच्छ वातावरण ज्यादा पसंद होता है, इसलिए यह जमीन के अंदर तेजी से पनपती है. खेती में नमी की कमी पर इसका प्रकोप बढ़ जाता है और यही वजह है कि खेतों में दीमक की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है.