बिहार की इस मशहूर यूनिवर्सिटी में नौकरी का मौका, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

इस भर्ती में कुल 9 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.इसमें प्रबंधक (आईटी) का 1 पद, सहायक प्रबंधक (आईटी) के 2 पद, प्रबंधक (गेस्ट हाउस) का 1 पद, जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) का 1 पद, सहायक (वित्त) के 2 पद और सहायक (प्रशासन) के 2 पद शामिल हैं.