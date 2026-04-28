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बिहार की इस मशहूर यूनिवर्सिटी में नौकरी का मौका, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
नालंदा यूनिवर्सिटी ने नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती का नोटिस जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार 15 मई तक आवेदन पर जाकर कर सकते हैं.
अगर आप बिहार में अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो यह शानदार मौका हो सकता है. राजगीर स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी ने अलग-अलग नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली है.इस भर्ती के तहत कुल 9 खाली पदों को भरा जाएगा. उम्मीदवार 15 मई तक आवेदन भेज सकते हैं.
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Published at : 28 Apr 2026 06:44 AM (IST)
Tags :Education JOB Bihar Job Vacancy
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