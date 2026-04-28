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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीबिहार की इस मशहूर यूनिवर्सिटी में नौकरी का मौका, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

बिहार की इस मशहूर यूनिवर्सिटी में नौकरी का मौका, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

नालंदा यूनिवर्सिटी ने नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती का नोटिस जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार 15 मई तक आवेदन पर जाकर कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 28 Apr 2026 06:44 AM (IST)
नालंदा यूनिवर्सिटी ने नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती का नोटिस जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार 15 मई तक आवेदन पर जाकर कर सकते हैं.

अगर आप बिहार में अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो यह शानदार मौका हो सकता है. राजगीर स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी ने अलग-अलग नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली है.इस भर्ती के तहत कुल 9 खाली पदों को भरा जाएगा. उम्मीदवार 15 मई तक आवेदन भेज सकते हैं.

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इस भर्ती में कुल 9 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.इसमें प्रबंधक (आईटी) का 1 पद, सहायक प्रबंधक (आईटी) के 2 पद, प्रबंधक (गेस्ट हाउस) का 1 पद, जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) का 1 पद, सहायक (वित्त) के 2 पद और सहायक (प्रशासन) के 2 पद शामिल हैं.
इस भर्ती में कुल 9 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.इसमें प्रबंधक (आईटी) का 1 पद, सहायक प्रबंधक (आईटी) के 2 पद, प्रबंधक (गेस्ट हाउस) का 1 पद, जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) का 1 पद, सहायक (वित्त) के 2 पद और सहायक (प्रशासन) के 2 पद शामिल हैं.
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आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा या अनुभव होना चाहिए. आईटी पदों के लिए तकनीकी डिग्री, जूनियर इंजीनियर के लिए मैकेनिकल योग्यता, फाइनेंस पद के लिए कॉमर्स बैकग्राउंड और प्रशासनिक पद के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है.
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा या अनुभव होना चाहिए. आईटी पदों के लिए तकनीकी डिग्री, जूनियर इंजीनियर के लिए मैकेनिकल योग्यता, फाइनेंस पद के लिए कॉमर्स बैकग्राउंड और प्रशासनिक पद के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है.
Published at : 28 Apr 2026 06:44 AM (IST)
Tags :
Education JOB Bihar Job Vacancy

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