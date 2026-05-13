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SBI Recruitment 2026: एसबीआई में 4000 पदों पर होगी भर्ती, इन कैंडिडेट्स के लिए बेहतरीन मौका
SBI Jobs 2026: बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. SBI में आने वाले समय में 4000 नई भर्तियां करने की योजना है.
अगर आप बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI जल्द ही लगभग 4000 नई भर्तियां करने की तैयारी में है. यह भर्ती बैंक की नई लोन कलेक्शन और रिकवरी टीम के लिए की जाएगी.जोकि बढ़ते लोन पोर्टफोलियो और RBI के नए नियमों को देखते हुए SBI अपनी रिकवरी व्यवस्था को मजबूत करना चाहता है. ऐसे में बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए यह शानदार अवसर साबित हो सकता है.
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Published at : 13 May 2026 07:05 AM (IST)
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