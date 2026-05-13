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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीSBI Recruitment 2026: एसबीआई में 4000 पदों पर होगी भर्ती, इन कैंडिडेट्स के लिए बेहतरीन मौका

SBI Recruitment 2026: एसबीआई में 4000 पदों पर होगी भर्ती, इन कैंडिडेट्स के लिए बेहतरीन मौका

SBI Jobs 2026: बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. SBI में आने वाले समय में 4000 नई भर्तियां करने की योजना है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 May 2026 07:05 AM (IST)
SBI Jobs 2026: बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. SBI में आने वाले समय में 4000 नई भर्तियां करने की योजना है.

अगर आप बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI जल्द ही लगभग 4000 नई भर्तियां करने की तैयारी में है. यह भर्ती बैंक की नई लोन कलेक्शन और रिकवरी टीम के लिए की जाएगी.जोकि बढ़ते लोन पोर्टफोलियो और RBI के नए नियमों को देखते हुए SBI अपनी रिकवरी व्यवस्था को मजबूत करना चाहता है. ऐसे में बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए यह शानदार अवसर साबित हो सकता है.

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SBI करीब 3000 से 4000 कर्मचारियों की भर्ती करेगा. यह भर्ती अगले एक साल के भीतर चरणबद्ध तरीके से पूरी की जा सकती है.
SBI करीब 3000 से 4000 कर्मचारियों की भर्ती करेगा. यह भर्ती अगले एक साल के भीतर चरणबद्ध तरीके से पूरी की जा सकती है.
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उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी होगा. बैंकिंग, फाइनेंस, फील्ड वर्क या रिकवरी सेक्टर का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिल सकती है.
उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी होगा. बैंकिंग, फाइनेंस, फील्ड वर्क या रिकवरी सेक्टर का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिल सकती है.
Published at : 13 May 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
JObs SBI Recruitment 2026 SBI Vacancy 2026 SBI Jobs 2026

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