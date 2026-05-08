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IBPS Recruitment 2026:IBPS में डिप्टी मैनेजर और CFO पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; 20 मई तक करें आवेदन
IBPS ने डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स और डिवीजन हेड एवं CFO पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 20 मई तक ऑनलाइन ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.जानें आवेदन प्रक्रिया.
IBPS ने नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती में डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स और डिवीजन हेड एवं CFO के पद भरे जाएंगे. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 20 में तक आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
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Published at : 08 May 2026 05:48 PM (IST)
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