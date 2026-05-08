डिप्टी मैनेजर पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 23 से 30 वर्ष होनी चाहिए. वहीं डिवीजन हेड एवं CFO पद के लिए आयु सीमा 50 से 61 वर्ष तय की गई है.आयु की गणना 1 मई 2026 के आधार पर होगी.