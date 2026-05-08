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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीIBPS Recruitment 2026:IBPS में डिप्टी मैनेजर और CFO पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; 20 मई तक करें आवेदन

IBPS Recruitment 2026:IBPS में डिप्टी मैनेजर और CFO पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; 20 मई तक करें आवेदन

IBPS ने डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स और डिवीजन हेड एवं CFO पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 20 मई तक ऑनलाइन ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.जानें आवेदन प्रक्रिया.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 08 May 2026 05:48 PM (IST)
IBPS ने डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स और डिवीजन हेड एवं CFO पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 20 मई तक ऑनलाइन ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.जानें आवेदन प्रक्रिया.

IBPS ने नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती में डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स और डिवीजन हेड एवं CFO के पद भरे जाएंगे. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 20 में तक आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

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डिप्टी मैनेजर पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 23 से 30 वर्ष होनी चाहिए. वहीं डिवीजन हेड एवं CFO पद के लिए आयु सीमा 50 से 61 वर्ष तय की गई है.आयु की गणना 1 मई 2026 के आधार पर होगी.
डिप्टी मैनेजर पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 23 से 30 वर्ष होनी चाहिए. वहीं डिवीजन हेड एवं CFO पद के लिए आयु सीमा 50 से 61 वर्ष तय की गई है.आयु की गणना 1 मई 2026 के आधार पर होगी.
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डिप्टी मैनेजर पद के लिए उम्मीदवार का CA होना जरूरी है. फाइनेंस और अकाउंट्स में अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता मिलेगी. डिवीजन हेड पद के लिए कॉमर्स में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
डिप्टी मैनेजर पद के लिए उम्मीदवार का CA होना जरूरी है. फाइनेंस और अकाउंट्स में अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता मिलेगी. डिवीजन हेड पद के लिए कॉमर्स में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 08 May 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
Education JOB IBPS Recruitment 2026 IBPS Vacancy 2026

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