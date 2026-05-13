क्या दोबारा परीक्षा के लिए फिर से देनी होगी फीस, एक क्लिक में समझ लें पूरा प्रोसेस?

NEET UG 2026 Exam Cancelled: नीट यूजी परीक्षा 2026 को लेकर कई राज्यों में कथित तौर पर पेपर लीक और अनियमितताओं की शिकायत के सामने आई थी. जांच एजेंसी की शुरुआती रिपोर्ट के बाद परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे. वहीं अब देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट यूजी 2026 कैंसिल हो गई है. परीक्षा रद्द होने के बाद लाखों छात्रों और अभिभावकों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब परीक्षा के लिए फिर से आवेदन करना होगा, क्या फीस दोबारा जमा करनी पड़ेगी और आखिर नई परीक्षा कब होगी. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या दोबारा परीक्षा के लिए फिर से फीस देनी होगी और इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा.

क्यों रद्द हुई नीट यूजी परीक्षा 2026?

नीट यूजी परीक्षा 2026 को लेकर कई राज्यों में पेपर लीक की शिकायत आई थी. राजस्थान एसओजी की जांच में सामने आया की परीक्षा से पहले एक कथित गैस पेपर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हुआ. जांच में दावा किया गया की वायरल डॉक्यूमेंट में कई सवाल असली परीक्षा से मेल खाते हैं. इसी के बाद मामला गंभीर हो गया और केंद्र सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया. एनटीए का कहना है कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया को जारी रखना छात्रों के हित में नहीं होगा, जिसके बाद यह परीक्षा रद्द कर दी गई.

क्या फिर से फीस जमा करनी होगी?

एनटीए ने केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया. वहीं इस फैसले के बाद एनटीए ने साफ किया है की परीक्षा दौबारा आयोजित की जाएगी. लेकिन फिलहाल नई तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है. एजेंसी का कहना है कि संशोधित परीक्षा कार्यक्रम और नए एडमिट कार्ड की जानकारी जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी. इसके अलावा एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी. एनटीए के अनुसार परीक्षा का पुन आयोजन एजेंसी अपने आंतरिक संसाधनों से करेगी और इसका वित्तीय बोझ छात्रों पर नहीं डाला जाएगा. इतना नहीं पहले से जमा की गई परीक्षा फीस छात्रों को वापस भी की जाएगी.

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कैसे वापस होगी फीस?

एनटीए के अनुसार छात्रों की ओर से जमा की गई फीस उसी माध्यम से वापस की जाएगी, जिससे पेमेंट किया गया था. अगर किसी छात्र ने यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से फीस जमा की थी तो रिफंड सीधे उसी खाते में भेजा जाएगा. वहीं बैंक चालान या ऑफलाइन माध्यम से पेमेंट करने वाले छात्रों के लिए अलग दिशा निर्देश बाद में जारी किए जा सकते हैं. सूत्रों के अनुसार रिफंड प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 7 से 15 दिन का समय लग सकता है. हालांकि एनटीए जल्द ही इसको लेकर आधिकारिक नोटिस जारी कर सकता है.

क्या परीक्षा के लिए दोबारा करना होगा रजिस्ट्रेशन?

एनटीए ने छात्रों को राहत देते हुए साफ कर दिया है कि दोबारा परीक्षा के लिए नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा. मई 2026 सत्र में जिन छात्रों ने आवेदन किया था उनका पूरा डाटा अगली परीक्षा के लिए मान्य रहेगा. इसमें आवेदन फॉर्म, डाक्यूमेंट्स, पात्रता और चुने गए परीक्षा केंद्र भी शामिल है यानी छात्रों को फिर से फॉर्म भरने या डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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