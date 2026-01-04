एक्सप्लोरर
युवाओं के करियर के लिए बड़ा अवसर, IIT दिल्ली में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती; जानें पूरी डिटेल
IIT दिल्ली में अप्रेंटिसशिप का सुनहरा मौका इच्छुक उम्मीदवार 19 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जानें कैसे करें आवेदन?
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अप्रेंटिसशिप भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह अवसर उन युवाओं के लिए है जो प्रतिष्ठित संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं.
Published at : 04 Jan 2026 09:07 AM (IST)
