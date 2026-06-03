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सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, UKSSSC में 90 पदों पर भर्ती, 1.42 लाख तक मिलेगी सैलरी
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने सहायक कृषि अधिकारी समेत कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार 21 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने सहायक कृषि अधिकारी (AAO), चारा सहायक और अन्य पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 90 रिक्त पदों को भरा जाएगा.
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Published at : 03 Jun 2026 04:28 PM (IST)
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