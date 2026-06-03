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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीसरकारी नौकरी का बड़ा मौका, UKSSSC में 90 पदों पर भर्ती, 1.42 लाख तक मिलेगी सैलरी

सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, UKSSSC में 90 पदों पर भर्ती, 1.42 लाख तक मिलेगी सैलरी

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने सहायक कृषि अधिकारी समेत कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार 21 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 03 Jun 2026 04:28 PM (IST)
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने सहायक कृषि अधिकारी समेत कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार 21 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने सहायक कृषि अधिकारी (AAO), चारा सहायक और अन्य पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 90 रिक्त पदों को भरा जाएगा.

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सहायक कृषि अधिकारी श्रेणी-1 पद के लिए कृषि विषय में स्नातकोत्तर डिग्री आवश्यक है. वहीं सहायक कृषि अधिकारी श्रेणी-3 के लिए कृषि में स्नातक डिग्री मांगी गई है. चारा सहायक पद के लिए भी बीएससी एग्रीकल्चर की योग्यता निर्धारित की गई है.
सहायक कृषि अधिकारी श्रेणी-1 पद के लिए कृषि विषय में स्नातकोत्तर डिग्री आवश्यक है. वहीं सहायक कृषि अधिकारी श्रेणी-3 के लिए कृषि में स्नातक डिग्री मांगी गई है. चारा सहायक पद के लिए भी बीएससी एग्रीकल्चर की योग्यता निर्धारित की गई है.
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आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्गों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा.
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्गों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा.
Published at : 03 Jun 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
Education JOB UKSSSC AAO Recruitment 2026 UKSSSC Vacancy 2026

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