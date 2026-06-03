सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, UKSSSC में 90 पदों पर भर्ती, 1.42 लाख तक मिलेगी सैलरी

सहायक कृषि अधिकारी श्रेणी-1 पद के लिए कृषि विषय में स्नातकोत्तर डिग्री आवश्यक है. वहीं सहायक कृषि अधिकारी श्रेणी-3 के लिए कृषि में स्नातक डिग्री मांगी गई है. चारा सहायक पद के लिए भी बीएससी एग्रीकल्चर की योग्यता निर्धारित की गई है.