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खान सर कोचिंग मामला: हिरासत में लिए गए 2 गार्ड, VIDEO में दिखा- दोनों कर रहे थे फायरिंग
खान सर (Khan Sir) के कोचिंग के बाहर हुए हमले के मामले में आगे की जांच शुरू हो गई है. इससे पहले बीते बुधवार (03 जून, 2026) को शिक्षक रौशन आनंद सहित तीन लोगों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था. अब खान सर के कोचिंग संस्थान के दो गार्ड को पुलिस ने हिरासत में लिया है.
दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसमें दो व्यक्ति गोली चलाते दिख रहे हैं. इसी मामले में पुलिस जांच कर रही है. वीडियो के आधार पर ही दोनों गार्ड को पुलिस ने हिरासत में लिया है. ये दोनों वीडियो में फायरिंग करते नजर आ रहे हैं. पूछताछ के लिए इन दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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