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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीNALCO में 268 पदों पर निकली वैकेंसी, ITI और डिप्लोमा उम्मीदवारों के लिए मौका

NALCO में 268 पदों पर निकली वैकेंसी, ITI और डिप्लोमा उम्मीदवारों के लिए मौका

NALCO ने नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.कुल 268 पदों पर भर्ती की जाएगी. आवेदन प्रक्रिया 21 मई से 10 जून 2026 तक चलेगी.यहां जानें आवेदन से जुडी पूरी जानकारी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 May 2026 09:43 AM (IST)
NALCO ने नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.कुल 268 पदों पर भर्ती की जाएगी. आवेदन प्रक्रिया 21 मई से 10 जून 2026 तक चलेगी.यहां जानें आवेदन से जुडी पूरी जानकारी.

नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है. इस भर्ती में ITI,डिप्लोमा और तकनीकी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे. चयन CBT और ट्रेड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा.

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इस भर्ती में ऑपरेटर ,टेक्नीशियन, मीनिंग मेट, जूनियर फोरमैन और जैसे कई पद शामिल हैं. अलग-अलग ट्रेड और विभागों में उम्मीदवारों की भर्ती होगी.
इस भर्ती में ऑपरेटर ,टेक्नीशियन, मीनिंग मेट, जूनियर फोरमैन और जैसे कई पद शामिल हैं. अलग-अलग ट्रेड और विभागों में उम्मीदवारों की भर्ती होगी.
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कुछ पदों के लिए अधिकतम आयु 27 वर्ष रखी गई है. वहीं अनुभवी पदों के लिए आयु सीमा 35 से 40 वर्ष तक तय की गई है. आरक्षित वर्ग को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.
कुछ पदों के लिए अधिकतम आयु 27 वर्ष रखी गई है. वहीं अनुभवी पदों के लिए आयु सीमा 35 से 40 वर्ष तक तय की गई है. आरक्षित वर्ग को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.
Published at : 19 May 2026 09:43 AM (IST)
Tags :
Sarkari Naukri JOB NALCO Recruitment 2026 PSU Jobs

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