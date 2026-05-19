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NALCO में 268 पदों पर निकली वैकेंसी, ITI और डिप्लोमा उम्मीदवारों के लिए मौका
NALCO ने नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.कुल 268 पदों पर भर्ती की जाएगी. आवेदन प्रक्रिया 21 मई से 10 जून 2026 तक चलेगी.यहां जानें आवेदन से जुडी पूरी जानकारी.
नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है. इस भर्ती में ITI,डिप्लोमा और तकनीकी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे. चयन CBT और ट्रेड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा.
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Published at : 19 May 2026 09:43 AM (IST)
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