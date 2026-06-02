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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीइलाहाबाद हाईकोर्ट में 543 पदों पर भर्ती, 1.51 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी, फटाफट करें आवेदन

इलाहाबाद हाईकोर्ट में 543 पदों पर भर्ती, 1.51 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी, फटाफट करें आवेदन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ​की तरफ से 543 पदों पर ​भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ​इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 02 Jun 2026 03:44 PM (IST)
इलाहाबाद हाईकोर्ट ​की तरफ से 543 पदों पर ​भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ​इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन कर सकते हैं.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरओ, एआरओ और कंप्यूटर अस्सिटेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं.इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 543 खाली पद भरे जाएंगे.इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 26 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती के तहत रिव्यू ऑफीसर के 138 पद, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 380 पद और कंप्यूटर अस्सिटेंट के 25 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. कुल मिलाकर 543 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. यह भर्ती न्यायालय के विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है.
जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती के तहत रिव्यू ऑफीसर के 138 पद, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 380 पद और कंप्यूटर अस्सिटेंट के 25 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. कुल मिलाकर 543 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. यह भर्ती न्यायालय के विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है.
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इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है. इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए.NIELIT/DOEACC का O Level अथवा CCC प्रमाणपत्र रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन के पात्र होंगे.
इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है. इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए.NIELIT/DOEACC का O Level अथवा CCC प्रमाणपत्र रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन के पात्र होंगे.
Published at : 02 Jun 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
JOB Allahadabad High Court Recruitment 2026 RO ARO Vacancy 2026

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