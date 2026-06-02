इलाहाबाद हाईकोर्ट में 543 पदों पर भर्ती, 1.51 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी, फटाफट करें आवेदन

जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती के तहत रिव्यू ऑफीसर के 138 पद, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 380 पद और कंप्यूटर अस्सिटेंट के 25 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. कुल मिलाकर 543 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. यह भर्ती न्यायालय के विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है.