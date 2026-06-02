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इलाहाबाद हाईकोर्ट में 543 पदों पर भर्ती, 1.51 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी, फटाफट करें आवेदन
इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से 543 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन कर सकते हैं.
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरओ, एआरओ और कंप्यूटर अस्सिटेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं.इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 543 खाली पद भरे जाएंगे.इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 26 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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Published at : 02 Jun 2026 03:44 PM (IST)
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डॉ. अरुणाभा घोष
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