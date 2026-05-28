BSNL में सरकारी नौकरी का मौका, निकली जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर भर्ती, मिलेगी तगड़ी सैलरी

एक्सप्लोरर
BSNL में सरकारी नौकरी का मौका, निकली जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर भर्ती, मिलेगी तगड़ी सैलरी
भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर (JTO) भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी,इंजीनियरिंग पास उम्मीदवार BSNL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे..
भारत संचार निगम के लिमिटेड ने जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.BSNL JTO Recruitment 2026 के तहत कुल 100 रिक्त पदों को भरा जाएगा. सबसे ज्यादा पद कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल सर्किल में निकाले गए हैं. भर्ती प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होगी.
1/6
2/6
Published at : 28 May 2026 07:53 AM (IST)
नौकरी
6 Photos
हरियाणा कोर्ट में क्लर्क के 1265 पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया
नौकरी
5 Photos
रेलवे में निकली टेक्नीशियन भर्ती, भरे जाएंगे 6500 से ज्यादा पद, एक क्लिक में जान लें पूरी जानकारी
नौकरी
6 Photos
बिहार में निकली असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती,रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू,यहां जानें पूरी डिटेल्स
नौकरी
6 Photos
रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 11127 पदों के लिए निकली भर्ती
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
चीन-रूस और यूक्रेन की तुलना में भारत में क्यों महंगी है MBBS की पढ़ाई? जानें इसके पीछे की वजह
शिक्षा
पटना के ज्ञान भवन में नौकरी की बारिश, रोजगार मेले के दूसरे दिन 3659 युवाओं को मिला तोहफा
शिक्षा
रिक्शा चालक के बेटे ने पहले प्रयास में पास की UPSC परीक्षा, बने IAS अधिकारी
शिक्षा
बिहार के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 जुलाई से 211 नए डिग्री कॉलेजों में होगी पढ़ाई
Advertisement
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
Opinion