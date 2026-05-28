हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीBSNL में सरकारी नौकरी का मौका, निकली जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर भर्ती, मिलेगी तगड़ी सैलरी

BSNL में सरकारी नौकरी का मौका, निकली जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर भर्ती, मिलेगी तगड़ी सैलरी

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर (JTO) भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी,इंजीनियरिंग पास उम्मीदवार BSNL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे..

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 28 May 2026 07:53 AM (IST)
भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर (JTO) भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी,इंजीनियरिंग पास उम्मीदवार BSNL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे..

भारत संचार निगम के लिमिटेड ने जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.BSNL JTO Recruitment 2026 के तहत कुल 100 रिक्त पदों को भरा जाएगा. सबसे ज्यादा पद कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल सर्किल में निकाले गए हैं. भर्ती प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होगी.

1/6
उम्मीदवार के पास B.E./B.Tech या समकक्ष इंजीनियरिंग डिग्री होना जरूरी है. टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रिकल शाखा के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
उम्मीदवार के पास B.E./B.Tech या समकक्ष इंजीनियरिंग डिग्री होना जरूरी है. टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रिकल शाखा के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
2/6
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र की बात करें तो न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है.आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी.
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र की बात करें तो न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है.आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी.
Published at : 28 May 2026 07:53 AM (IST)
Tags :
Education Sarkari Naukri JOB BSNL JTO Recruitment 2026 BSNL Vacancy

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
India vs Russia China Ukraine MBBS Fees: चीन-रूस और यूक्रेन की तुलना में भारत में क्यों महंगी है MBBS की पढ़ाई? जानें इसके पीछे की वजह
चीन-रूस और यूक्रेन की तुलना में भारत में क्यों महंगी है MBBS की पढ़ाई? जानें इसके पीछे की वजह
शिक्षा
पटना के ज्ञान भवन में नौकरी की बारिश, रोजगार मेले के दूसरे दिन 3659 युवाओं को मिला तोहफा
पटना के ज्ञान भवन में नौकरी की बारिश, रोजगार मेले के दूसरे दिन 3659 युवाओं को मिला तोहफा
शिक्षा
रिक्शा चालक के बेटे ने पहले प्रयास में पास की UPSC परीक्षा, बने IAS अधिकारी
रिक्शा चालक के बेटे ने पहले प्रयास में पास की UPSC परीक्षा, बने IAS अधिकारी
शिक्षा
बिहार के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 जुलाई से 211 नए डिग्री कॉलेजों में होगी पढ़ाई
बिहार के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 जुलाई से 211 नए डिग्री कॉलेजों में होगी पढ़ाई
Advertisement

वीडियोज

Bhopal High Profile Suicide: IPS की बेटी का सुसाइड नोट, 'पापा-मम्मी, मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी'
Sansani | Patiala Drum Murder: नीले ड्रम में मिली नेहा की लाश! हाथों पर बने 'टैटू' ने खोला राज!
Bakrid Controversy | Janhit: दिल्ली से पटना तक फ्लैग मार्च, क्या कल थम जाएगा बकरे पर बवाल?
Bakrid Controversy | Bharat Ki Baat: बकरे पर बंटेंगे तो एकजुट कैसे रह सकेंगे? | Maharashtra News
Supreme Court on SIR | Sandeep Chaudhary: SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दी 'क्लीन चिट'!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसर
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
ग्राम स्वराज को सशक्त करती योगी सरकार
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Eid Ul Adha 2026: ईद-उल-अजहा पर पाकिस्तान ने ईरान को US का नाम लेकर क्या मैसेज दिया? कहा- 'सच्चे मित्र की तरह...'
ईद-उल-अजहा पर पाकिस्तान ने ईरान को US का नाम लेकर क्या मैसेज दिया? कहा- 'सच्चे मित्र की तरह...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी आज से बदलेगा मौसम, नोएडा से लखनऊ तक आंधी-बारिश का अलर्ट, 27 जिलों में गिरेंगे ओले
यूपी आज से बदलेगा मौसम, नोएडा से लखनऊ तक आंधी-बारिश का अलर्ट, 27 जिलों में गिरेंगे ओले
इंडिया
आसमान में थम गई सांसें! फ्यूल कम होते ही अकासा एयर फ्लाइट में मचा हड़कंप, ATC ने घोषित की फुल इमरजेंसी
आसमान में थम गई सांसें! फ्यूल कम होते ही अकासा एयर फ्लाइट में मचा हड़कंप, ATC ने घोषित की फुल इमरजेंसी
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 7: ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन की धुआंधार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन भी की दमदार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
जनरल नॉलेज
नेहरू की कूटनीति के कायल थे ये विदेशी नेता, पत्र में लिख दी थी इतनी बड़ी बात
नेहरू की कूटनीति के कायल थे ये विदेशी नेता, पत्र में लिख दी थी इतनी बड़ी बात
टेक्नोलॉजी
क्या इंटरनेट चलाते समय एक्सेप्ट करनी चाहिए Cookies? ये बात जान ली तो हमेशा आएगी काम
क्या इंटरनेट चलाते समय एक्सेप्ट करनी चाहिए Cookies? ये बात जान ली तो हमेशा आएगी काम
रिलेशनशिप
Low Effort Love बना नया ट्रेंड.. रिश्तों में क्यों घट रही मिठास, कैसे पा सकते हैं इससे छुटकारा?
Low Effort Love बना नया ट्रेंड.. रिश्तों में क्यों घट रही मिठास, कैसे पा सकते हैं इससे छुटकारा?
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget