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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीAPO Recruitment 2026: LLB डिग्री धारकों के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका, 371 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू

APO Recruitment 2026: LLB डिग्री धारकों के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका, 371 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू

RPSC APO Vacancy 2026: राजस्थान में 371 पदों पर सरकारी नौकरी का मौका. LLB पास उम्मीदवार 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.पूरी जानकारी पढ़ें.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 30 May 2026 04:19 PM (IST)
RPSC APO Vacancy 2026: राजस्थान में 371 पदों पर सरकारी नौकरी का मौका. LLB पास उम्मीदवार 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.पूरी जानकारी पढ़ें.

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने Assistant Prosecution Officer (APO) Recruitment 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत कुल 371 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.ऑनलाइन आवेदन 8 जून 2026 से शुरू होकर 7 जुलाई 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे.

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इस भर्ती अभियान के तहत Assistant Prosecution Officer (APO) के कुल 371 पद भरे जाएंगे.चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति राजस्थान गृह विभाग में की जाएगी.
इस भर्ती अभियान के तहत Assistant Prosecution Officer (APO) के कुल 371 पद भरे जाएंगे.चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति राजस्थान गृह विभाग में की जाएगी.
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उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए. आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी.आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी.
उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए. आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी.आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी.
Published at : 30 May 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
Government Jobs RPSC Rajasthan Jobs APO Recruitment LLB Jobs

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