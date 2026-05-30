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APO Recruitment 2026: LLB डिग्री धारकों के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका, 371 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू
RPSC APO Vacancy 2026: राजस्थान में 371 पदों पर सरकारी नौकरी का मौका. LLB पास उम्मीदवार 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.पूरी जानकारी पढ़ें.
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने Assistant Prosecution Officer (APO) Recruitment 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत कुल 371 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.ऑनलाइन आवेदन 8 जून 2026 से शुरू होकर 7 जुलाई 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे.
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Published at : 30 May 2026 04:19 PM (IST)
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मेघा प्रसादसीनियर एडिटर (पॉलिटिकल अफेयर्स)
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