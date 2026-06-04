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हिंदी न्यूज़शिक्षाJEE Advanced के 1.79 लाख स्टूडेंट्स का पर्सनल डेटा हो गया लीक, IIT रुड़की ने जारी किया बयान 

JEE Advanced के 1.79 लाख स्टूडेंट्स का पर्सनल डेटा हो गया लीक, IIT रुड़की ने जारी किया बयान 

जेईई एडवांस्ड 2026 का रिजल्ट घोषित होने के बाद पोर्टल से स्टूडेंट्स का पर्सनल डेटा लीक होने की खबरें सामने आई है. आईआईटी रुड़की ने भी उम्मीदवारों से संबंधित डेटा लीक होने की समस्या को स्वीकारा है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 04 Jun 2026 11:19 AM (IST)
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JEE Advanced 2026 Data Leak: देश में हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले को लेकर अभी विवाद थमा ही नहीं था कि इसी बीच अब जेईई एडवांस्ड 2026 के रिजल्ट घोषित होने के बाद पोर्टल से स्टूडेंट्स का पर्सनल डेटा लीक होने की खबरें सामने आई है. आईआईटी रुड़की ने भी अपने पोर्टल पर उम्मीदवारों के रिकॉर्ड और एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट से संबंधित डेटा लीक होने की समस्या को स्वीकार किया है. आईआईटी रुड़की के अनुसार यह समस्या क्लाउड स्टोरेज कॉन्फिगरेशन से संबंधित थी. और इसे सुधारने के लिए कार्रवाई की जा रही है. 

कैसे सामने आया पर्सनल डेटा लीक होने का मामला?

यह मामला तब सामने आया जब एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि जेईई एडवांस्ड 2026 रिजल्ट सिस्टम से जुड़े एक पब्लिक क्लाउड स्टोरेज को इस तरह से कॉन्फिगर किया गया था कि बिना वेरिफिकेशन के एक्सेस मिल रहा था. पोस्ट के अनुसार लीक स्टोरेज में लगभग 1,79,600 रिजल्ट रिकॉर्ड और लगभग 1,87,300 एडमिट कार्ड पीडीएफ मौजूद थे. वहीं साइबर सुरक्षा रिसर्चर्स ने भी दावा किया है कि डेटा में उम्मीदवारों के नाम, बर्थ डेट, और मोबाइल नंबर शामिल थे. पोस्ट में शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में एडमिट कार्ड और रिजल्ट संबंधी डेटा रिकॉर्ड दिखाएं दे रहे थे. एक फोटो में उम्मीदवारों की जानकारी वाले कई जेईई एडवांस्ड 2026 डॉक्यूमेंट्स प्रदर्शित थे जबकि दूसरी फोटो में  सब्जेक्ट वाइज नंबर, रैंक और पर्सनल डिटेल सहित रिजल्ट डेटा दिखाया गया था. 

आईआईटी रुड़की ने मामले पर क्या कहा?

आईआईटी रुड़की ने इस मामले को लेकर एक पर पोस्ट करते हुए रिसर्चर्स को समस्या की सूचना देने के लिए धन्यवाद दिया और पुष्टि की कि यह क्लाउड स्टोरेज डिवाइस से संबंधित थी. संस्थान ने कहा कि इसे प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जा रहा है. आईआईटी रुड़की ने आगे बताया कि सिस्टम पर डेटा केवल पढ़ने योग्य था, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव की कोई संभावना नहीं थी. हम आपके जिम्मेदार और नैतिक व्यवहार की सराहना करते हैं. 

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इसी सप्ताह जारी हुए थे रिजल्ट 

आईआईटी रुड़की ने इसी सप्ताह की शुरुआत में जेईई एडवांस्ड 2026 के रिजल्ट घोषित किए थे. यह परीक्षा आईआईटी में ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन का माध्यम है. वहीं आईआईटी रुड़की ने अभी तक इस बारे में कोई अलग बयान जारी नहीं किया है कि डाटा कितने समय तक प्रभावित रहा और उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा या नहीं. 

स्टूडेंट और पेरेंट्स की बढ़ी टेंशन 

इस साल देश में नेशनल लेवल की परीक्षाओं में नीट यूजी के साथ कई परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले भी सामने आए हैं. ऐसे में अब जेईई एडवांस के रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स के डेटा लीक का यह मामला सामने आने के बाद स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की चिंता और बढ़ गई है. आपको बता दें कि इससे पहले सीईयूटी यूजी, नीट यूजी और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के मामले की सामने आए हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 04 Jun 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
IIT Roorkee JEE Advanced 2026 IIT Roorkee Data Breach JEE Advanced Data Leak
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