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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीHaryana Court Clerk Recruitment 2026: हरियाणा कोर्ट में क्लर्क के 1265 पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

Haryana Court Clerk Recruitment 2026: हरियाणा कोर्ट में क्लर्क के 1265 पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

हरियाणा कोर्ट में क्लर्क के 1265 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.इच्छुक उम्मीदवार 23 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यहां पढ़ें आवेदन का पूरा तरीका.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 26 May 2026 09:05 AM (IST)
हरियाणा कोर्ट में क्लर्क के 1265 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.इच्छुक उम्मीदवार 23 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यहां पढ़ें आवेदन का पूरा तरीका.

हरियाणा में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों की केंद्रीकृत भर्ती हेतु समिति ने क्लर्क के 1265 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1265 क्लर्क पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. भर्ती हरियाणा के जिला एवं सत्र न्यायालयों में की जाएगी. विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए अलग-अलग पद तय किए गए हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है.
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1265 क्लर्क पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. भर्ती हरियाणा के जिला एवं सत्र न्यायालयों में की जाएगी. विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए अलग-अलग पद तय किए गए हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है.
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भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है.आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी.आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.
भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है.आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी.आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.
Published at : 26 May 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
Education JOB Haryana Court Clerk Recruitment 2026 SSSC Clerk Bharti

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