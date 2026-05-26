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Haryana Court Clerk Recruitment 2026: हरियाणा कोर्ट में क्लर्क के 1265 पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा कोर्ट में क्लर्क के 1265 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.इच्छुक उम्मीदवार 23 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यहां पढ़ें आवेदन का पूरा तरीका.
हरियाणा में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों की केंद्रीकृत भर्ती हेतु समिति ने क्लर्क के 1265 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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Published at : 26 May 2026 09:05 AM (IST)
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