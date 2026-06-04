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हिंदी न्यूज़शिक्षाइंजीनियरिंग छात्रों के लिए सरकार दे रही मोटी स्कॉलरशिप, जानें कौन-कौन सी योजनाएं हैं और कैसे कर सकते हैं अप्लाई

इंजीनियरिंग छात्रों के लिए सरकार दे रही मोटी स्कॉलरशिप, जानें कौन-कौन सी योजनाएं हैं और कैसे कर सकते हैं अप्लाई

इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए केंद्र सरकार कई स्कॉलरशिप योजनाएं चला रही है. जिनके तहत सालाना 50 हजार तक की आर्थिक सहायता दी जाती है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 04 Jun 2026 09:56 AM (IST)
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  • सरकारी छात्रवृत्तियां इंजीनियरिंग छात्रों को आर्थिक मदद प्रदान करती हैं.
  • प्रगति, सक्षम, सेंट्रल सेक्टर जैसी कई प्रमुख छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं.
  • इनमें सालाना ₹10,000 से ₹50,000 तक आर्थिक सहायता मिलती है.
  • आवेदन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है.

अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं और पैसा बीच में रोड़ा बन रहा है तो आपके लिए ये खबर काम की है. केंद्र सरकार और विभिन्न सरकारी संस्थान आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों की मदद के लिए कई स्कॉलरशिप योजनाएं चला रही है. इन योजनाओं के तहत छात्रों को हर साल 10 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है.

बताते चलें कि ज्यादातर सरकारी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal- NSP) के माध्यम से किया जा सकता है. यह एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां छात्र अपनी पात्रता के अनुसार विभिन्न स्कॉलरशिप योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं.

AICTE प्रगति स्कॉलरशिप

इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं के लिए AICTE की प्रगति स्कॉलरशिप योजना काफी लोकप्रिय है. इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है. इसके तहत तकनीकी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स के प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाली छात्राओं को हर साल 50 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. यह राशि ट्यूशन फीस, किताबों और अन्य शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है.

सक्षम स्कॉलरशिप योजना

AICTE द्वारा संचालित सक्षम स्कॉलरशिप योजना विशेष रूप से दिव्यांग छात्रों के लिए है. इस योजना का लाभ ऐसे छात्र उठा सकते हैं जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो. योजना के तहत छात्रों को प्रति वर्ष 50 हजार रुपये तक की सहायता दी जाती है. यह राशि शिक्षा शुल्क, अध्ययन सामग्री और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए उपयोग की जा सकती है.

सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप योजना

सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप (CSSS) देश के मेधावी छात्रों के लिए शुरू की गई है. इस योजना के तहत वे छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशताइल या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों. इंजीनियरिंग सहित विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को इस योजना के माध्यम से सालाना 10 हजार रुपये से 20 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाती है.

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पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप

सरकार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना संचालित करती है. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है. इसके तहत छात्रों की फीस और अन्य शैक्षणिक खर्चों में सहायता प्रदान की जाती है.

ऐसे करें आवेदन

सरकारी स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए छात्रों को सबसे पहले राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना होगा. इसके लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है. रजिस्ट्रेशन के बाद छात्र पोर्टल पर लॉग इन करके अपनी पात्रता के अनुसार मौजूद योजनाओं की जानकारी देख सकते हैं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 04 Jun 2026 09:56 AM (IST)
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