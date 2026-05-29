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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीUP Recruitment 2026: 12वीं पास युवाओं के लिए 722 पदों पर भर्ती, जानें योग्यता से लेकर आवेदन तक पूरी डिटेल्स

UP Recruitment 2026: 12वीं पास युवाओं के लिए 722 पदों पर भर्ती, जानें योग्यता से लेकर आवेदन तक पूरी डिटेल्स

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. UPSSSC की ओर से आबकारी सिपाही के 722 पदों पर भर्ती जारी. जानिए आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी...

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 May 2026 08:30 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. UPSSSC की ओर से आबकारी सिपाही के 722 पदों पर भर्ती जारी. जानिए आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी...

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने युवाओं के लिए आबकारी सिपाही भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है. इस भर्ती अभियान के तहत राज्य में एक्साइज कॉन्स्टेबल यानी आबकारी सिपाही के 722 रिक्त पदों को भरा जाएगा.

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सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए यह सुनहरा मौका माना जा रहा है. भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी होगी और उम्मीदवारों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा.आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास UPSSSC PET 2025 का वैध स्कोर होना जरूरी रहेगा.
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए यह सुनहरा मौका माना जा रहा है. भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी होगी और उम्मीदवारों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा.आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास UPSSSC PET 2025 का वैध स्कोर होना जरूरी रहेगा.
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इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 722 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. भर्ती उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में की जाएगी.उम्मीदवार 24 जून 2026 तक आवेदन फॉर्म भर सकेंगे. वहीं आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए 1 जुलाई 2026 तक का समय दिया जाएगा.
इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 722 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. भर्ती उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में की जाएगी.उम्मीदवार 24 जून 2026 तक आवेदन फॉर्म भर सकेंगे. वहीं आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए 1 जुलाई 2026 तक का समय दिया जाएगा.
Published at : 29 May 2026 08:30 AM (IST)
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