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UP Recruitment 2026: 12वीं पास युवाओं के लिए 722 पदों पर भर्ती, जानें योग्यता से लेकर आवेदन तक पूरी डिटेल्स
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. UPSSSC की ओर से आबकारी सिपाही के 722 पदों पर भर्ती जारी. जानिए आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी...
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने युवाओं के लिए आबकारी सिपाही भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है. इस भर्ती अभियान के तहत राज्य में एक्साइज कॉन्स्टेबल यानी आबकारी सिपाही के 722 रिक्त पदों को भरा जाएगा.
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Published at : 29 May 2026 08:30 AM (IST)
Tags :JObs
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