स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में निकली 158 पदों पर भर्ती, बिना इंटरव्यू हो रहा सिलेक्शन

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को संबंधित विषय में 2 से 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है. इनमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, न्यूट्रीशन एंड कम्युनिटी साइंस, फूड टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रीशन, फूड न्यूट्रीशन एंड डायटेटिक्स, एग्रीकल्चर को-ऑपरेशन, बैंकिंग एंड मार्केटिंग और होम साइंस शामिल हैं. इसके अलावा उम्मीदवार ने DOEACC CCC या इसके बराबर कोई कंप्यूटर परीक्षा भी पास की होनी चाहिए. इससे यह सुनिश्चित होता है कि चयनित उम्मीदवार आधुनिक कृषि तकनीक और डिजिटल कार्यों को आसानी से संभाल सकें.