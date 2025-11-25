एक्सप्लोरर
स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में निकली 158 पदों पर भर्ती, बिना इंटरव्यू हो रहा सिलेक्शन
गुजरात की स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में 158 पदों पर भर्ती निकली है, जहां बिना इंटरव्यू सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा. आइए डिटेल्स जानते हैं.
गुजरात के कृषि क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर आया है. राज्य की अलग-अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में कुल 158 पदों पर भर्ती निकली है. इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aau.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
