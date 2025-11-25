हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीस्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में निकली 158 पदों पर भर्ती, बिना इंटरव्यू हो रहा सिलेक्शन

स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में निकली 158 पदों पर भर्ती, बिना इंटरव्यू हो रहा सिलेक्शन

गुजरात की स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में 158 पदों पर भर्ती निकली है, जहां बिना इंटरव्यू सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Nov 2025 01:46 PM (IST)
गुजरात की स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में 158 पदों पर भर्ती निकली है, जहां बिना इंटरव्यू सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा. आइए डिटेल्स जानते हैं.

गुजरात के कृषि क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर आया है. राज्य की अलग-अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में कुल 158 पदों पर भर्ती निकली है. इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aau.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

1/6
कुल मिलाकर उम्मीदवारों के लिए 158 पदों पर नौकरी का मौका है. भर्ती के तहत जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 87 पद, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 24 पद और नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 47 पद भरे जाएंगे.
कुल मिलाकर उम्मीदवारों के लिए 158 पदों पर नौकरी का मौका है. भर्ती के तहत जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 87 पद, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 24 पद और नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 47 पद भरे जाएंगे.
2/6
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को संबंधित विषय में 2 से 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है. इनमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, न्यूट्रीशन एंड कम्युनिटी साइंस, फूड टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रीशन, फूड न्यूट्रीशन एंड डायटेटिक्स, एग्रीकल्चर को-ऑपरेशन, बैंकिंग एंड मार्केटिंग और होम साइंस शामिल हैं. इसके अलावा उम्मीदवार ने DOEACC CCC या इसके बराबर कोई कंप्यूटर परीक्षा भी पास की होनी चाहिए. इससे यह सुनिश्चित होता है कि चयनित उम्मीदवार आधुनिक कृषि तकनीक और डिजिटल कार्यों को आसानी से संभाल सकें.
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को संबंधित विषय में 2 से 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है. इनमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, न्यूट्रीशन एंड कम्युनिटी साइंस, फूड टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रीशन, फूड न्यूट्रीशन एंड डायटेटिक्स, एग्रीकल्चर को-ऑपरेशन, बैंकिंग एंड मार्केटिंग और होम साइंस शामिल हैं. इसके अलावा उम्मीदवार ने DOEACC CCC या इसके बराबर कोई कंप्यूटर परीक्षा भी पास की होनी चाहिए. इससे यह सुनिश्चित होता है कि चयनित उम्मीदवार आधुनिक कृषि तकनीक और डिजिटल कार्यों को आसानी से संभाल सकें.
3/6
भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 साल रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु 33 साल तय की गई है. रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.शुरुआती 5 साल तक उम्मीदवारों को 26,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा. लेकिन 5 साल की सेवा पूरी होते ही उनका वेतन बढ़ाकर 81,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाएगा.
भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 साल रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु 33 साल तय की गई है. रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.शुरुआती 5 साल तक उम्मीदवारों को 26,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा. लेकिन 5 साल की सेवा पूरी होते ही उनका वेतन बढ़ाकर 81,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाएगा.
4/6
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा (Written Exam) के आधार पर किया जाएगा. कोई इंटरव्यू नहीं होगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सरल रहेगी. लिखित परीक्षा में विषय से जुड़े सवाल, सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं.
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा (Written Exam) के आधार पर किया जाएगा. कोई इंटरव्यू नहीं होगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सरल रहेगी. लिखित परीक्षा में विषय से जुड़े सवाल, सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं.
5/6
आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क देना होगा. जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 1000 रुपये देने होंगे. EWS, SC, ST, SEBC के लिए शुल्क 250 रुपये है. वहीं, दिव्यांग उम्मीदवार को 250 रुपये का शुल्क देना होगा. एक्स-सर्विसमैन को कोई शुल्क नहीं लगेगा.
आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क देना होगा. जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 1000 रुपये देने होंगे. EWS, SC, ST, SEBC के लिए शुल्क 250 रुपये है. वहीं, दिव्यांग उम्मीदवार को 250 रुपये का शुल्क देना होगा. एक्स-सर्विसमैन को कोई शुल्क नहीं लगेगा.
6/6
सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aau.in पर जाएं. इसके बाद Recruitment सेक्शन में जाएं और सम्बंधित लिंक पर क्लिक करें. अब होम पेज पर संबंधित भर्ती लिंक खोलें. अपनी ईमेल आईडी डालकर लॉग इन करें. सभी जरूरी जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. फीस जमा करके फॉर्म को सब्मिट करें. अंत में फॉर्म को डाउनलोड करें और उसका एक प्रिंट अपने पास रखें.
सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aau.in पर जाएं. इसके बाद Recruitment सेक्शन में जाएं और सम्बंधित लिंक पर क्लिक करें. अब होम पेज पर संबंधित भर्ती लिंक खोलें. अपनी ईमेल आईडी डालकर लॉग इन करें. सभी जरूरी जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. फीस जमा करके फॉर्म को सब्मिट करें. अंत में फॉर्म को डाउनलोड करें और उसका एक प्रिंट अपने पास रखें.
Published at : 25 Nov 2025 01:46 PM (IST)
Tags :
JOB Gujarat Agriculture University Recruitment 2025

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज से नए युग का शुभारंभ हुआ', राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
'आज से नए युग का शुभारंभ हुआ', राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
इंडिया
बाकी सब कॉपीकैट मुकदमे... कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में एक हिंदू पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दूसरा, जानें क्या है पूरा मामला
बाकी सब कॉपीकैट मुकदमे... कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में एक हिंदू पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दूसरा, जानें क्या है पूरा मामला
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Crime News : बंद कमरे में 'फूंक' से हैवानियत ! Sansani
Actor Dharmendra Passes Away: सुरैया से दिल्लगी ने बनाया हीरो | Sunny Deol | Bobby Deol
Sir Controversy: अवैध बांग्लादेशियों के पास 'डुअल सिटीजनशिप'! | Bengal SIR | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: BLO को बलि का बकरा क्यों बना रहे SIR? | Bengal SIR | SIR Controversy | UP SIR
Sir Controversy: BLO को 'बंधक' कौन-कहां बना रहा? UP SIR | Akhilesh Yadav | Noida | Bengal SIR

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज से नए युग का शुभारंभ हुआ', राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
'आज से नए युग का शुभारंभ हुआ', राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
इंडिया
बाकी सब कॉपीकैट मुकदमे... कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में एक हिंदू पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दूसरा, जानें क्या है पूरा मामला
बाकी सब कॉपीकैट मुकदमे... कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में एक हिंदू पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दूसरा, जानें क्या है पूरा मामला
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
बॉलीवुड
क्या पलाश मुच्छल ने दिया स्मृति मंधाना को धोखा? चीटिंग चैट हुई सोशल मीडिया पर वायरल!
क्या पलाश मुच्छल ने दिया स्मृति मंधाना को धोखा? चीटिंग चैट हुई सोशल मीडिया पर वायरल!
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
मक्खन की तरह पिघल जाएगी गोलू-मोलू से पेट में जमी चर्बी, रोज सुबह उठकर पिएं सौंफ का पानी
मक्खन की तरह पिघल जाएगी गोलू-मोलू से पेट में जमी चर्बी, रोज सुबह उठकर पिएं सौंफ का पानी
यूटिलिटी
जन्म प्रमाणपत्र से जोड़ा जाएगा आधार कार्ड, जान लीजिए तरीका
जन्म प्रमाणपत्र से जोड़ा जाएगा आधार कार्ड, जान लीजिए तरीका
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget