CBSE में 124 नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती, जानें किस उम्र सीमा तक के उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई?

CBSE में 124 नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती, जानें किस उम्र सीमा तक के उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई?

CBSE ने नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली है इच्छुक उम्मीदवार CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जानें कैसे करें आवेदन .

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 05 Dec 2025 08:32 AM (IST)
CBSE ने नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली है इच्छुक उम्मीदवार CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जानें कैसे करें आवेदन .

CBSE ने नॉन टीचिंग कैटेगरी में 124 पदों की भर्ती निकाली है आवेदन 2 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 22 दिसंबर 2025 है उम्मीदवार असिस्टेंट सेक्रेटरी सुपरिटेंडेंट जूनियर असिस्टेंट जूनियर अकाउंटेंट और अन्य पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आवेदन का लिंक cbse gov in पर उपलब्ध है.

योग्यता पदों के अनुसार अलग है कुछ पदों पर 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं जबकि कई पदों पर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55 प्रतिशत अंक जरूरी हैं अकाउंट और फाइनेंस वाले पदों के लिए कॉमर्स इकोनॉमिक्स फाइनेंस CA ICWA या MBA डिग्री मांगी गई है हिंदी वाले पदों के लिए हिंदी में मास्टर्स जरूरी है जूनियर असिस्टेंट और अकाउंटेंट के लिए इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए.
योग्यता पदों के अनुसार अलग है कुछ पदों पर 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं जबकि कई पदों पर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55 प्रतिशत अंक जरूरी हैं अकाउंट और फाइनेंस वाले पदों के लिए कॉमर्स इकोनॉमिक्स फाइनेंस CA ICWA या MBA डिग्री मांगी गई है हिंदी वाले पदों के लिए हिंदी में मास्टर्स जरूरी है जूनियर असिस्टेंट और अकाउंटेंट के लिए इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए.
उम्र सीमा 18 से 35 साल है आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी.
उम्र सीमा 18 से 35 साल है आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी.
सिलेक्शन प्रक्रिया में टियर 1 और टियर 2 एग्जाम होंगे दोनों परीक्षाएं MCQ फॉर्मेट में होंगी और कुछ पदों पर इंटरव्यू भी लिया जा सकता है कई पदों पर सीधा चयन लिखित परीक्षा से होगा.
सिलेक्शन प्रक्रिया में टियर 1 और टियर 2 एग्जाम होंगे दोनों परीक्षाएं MCQ फॉर्मेट में होंगी और कुछ पदों पर इंटरव्यू भी लिया जा सकता है कई पदों पर सीधा चयन लिखित परीक्षा से होगा.
आवेदन शुल्क SC ST PwBD महिला और एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपए है जबकि अनारक्षित OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए 1750 रुपए शुल्क रखा गया है CBSE कर्मचारियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.
आवेदन शुल्क SC ST PwBD महिला और एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपए है जबकि अनारक्षित OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए 1750 रुपए शुल्क रखा गया है CBSE कर्मचारियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.
टियर 1 परीक्षा 450 अंकों की होगी और 2 घंटे का समय मिलेगा गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा इसमें GK करंट अफेयर्स रीजनिंग मैथ्स हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर से सवाल पूछे जाएंगे टियर 2 परीक्षा भी 2 घंटे की होगी इसमें इतिहास भूगोल अर्थव्यवस्था संविधान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करंट अफेयर्स और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन शामिल होंगे.
टियर 1 परीक्षा 450 अंकों की होगी और 2 घंटे का समय मिलेगा गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा इसमें GK करंट अफेयर्स रीजनिंग मैथ्स हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर से सवाल पूछे जाएंगे टियर 2 परीक्षा भी 2 घंटे की होगी इसमें इतिहास भूगोल अर्थव्यवस्था संविधान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करंट अफेयर्स और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन शामिल होंगे.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार cbse gov in पर जाकर Recruitment सेक्शन खोलें Junior Assistant and Superintendent 2025 लिंक चुनें रजिस्ट्रेशन करें फॉर्म भरें दस्तावेज अपलोड करें फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट आउट रख लें.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार cbse gov in पर जाकर Recruitment सेक्शन खोलें Junior Assistant and Superintendent 2025 लिंक चुनें रजिस्ट्रेशन करें फॉर्म भरें दस्तावेज अपलोड करें फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट आउट रख लें.
Published at : 05 Dec 2025 08:32 AM (IST)
Education CBSE JOB Non Teaching Jobs

Embed widget