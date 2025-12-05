एक्सप्लोरर
CBSE में 124 नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती, जानें किस उम्र सीमा तक के उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई?
CBSE ने नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली है इच्छुक उम्मीदवार CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जानें कैसे करें आवेदन .
CBSE ने नॉन टीचिंग कैटेगरी में 124 पदों की भर्ती निकाली है आवेदन 2 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 22 दिसंबर 2025 है उम्मीदवार असिस्टेंट सेक्रेटरी सुपरिटेंडेंट जूनियर असिस्टेंट जूनियर अकाउंटेंट और अन्य पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आवेदन का लिंक cbse gov in पर उपलब्ध है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 05 Dec 2025 08:32 AM (IST)
Tags :Education CBSE JOB Non Teaching Jobs
नौकरी
6 Photos
CBSE में 124 नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती, जानें किस उम्र सीमा तक के उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई?
नौकरी
6 Photos
UPSC ने शुरू की सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती के लिए प्रोसेस, 23 दिसंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
नौकरी
6 Photos
इस स्टेट में निकली क्लर्क के पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
नौकरी
6 Photos
महाराष्ट्र पुलिस में निकली बंपर भर्ती, 7 दिसम्बर तक बढ़ी आवेदन की तारीख; जानें कैसे करें आवेदन
नौकरी
6 Photos
अमेरिका में ट्रक ड्राइवर को कितना वेतन मिलता है, इस नौकरी के लिए किन-किन डॉक्युमेंट्स की पड़ती है जरूरत?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
PM मोदी ने पुतिन को दी रूसी में लिखी भगवद्गीता! 2011 में रूस में की जाने वाली थी बैन, मगर क्यों?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ताजमहल आगरा की जनता के लिए श्राप', इन नियमों पर BJP सांसद ने उठाए सवाल
विश्व
'न तो मैं और न ही प्रधानमंत्री मोदी....' पुतिन ने दिया ट्रंप को सीधा मैसेज, जानें क्या है ये
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement
नौकरी
6 Photos
CBSE में 124 नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती, जानें किस उम्र सीमा तक के उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई?
नौकरी
6 Photos
UPSC ने शुरू की सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती के लिए प्रोसेस, 23 दिसंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
एबीपी लाइव
Opinion