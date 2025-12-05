CBSE में 124 नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती, जानें किस उम्र सीमा तक के उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई?

योग्यता पदों के अनुसार अलग है कुछ पदों पर 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं जबकि कई पदों पर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55 प्रतिशत अंक जरूरी हैं अकाउंट और फाइनेंस वाले पदों के लिए कॉमर्स इकोनॉमिक्स फाइनेंस CA ICWA या MBA डिग्री मांगी गई है हिंदी वाले पदों के लिए हिंदी में मास्टर्स जरूरी है जूनियर असिस्टेंट और अकाउंटेंट के लिए इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए.