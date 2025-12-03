एक्सप्लोरर
KVS NVS Vacancy 2025: केंद्रीय और नवोदय स्कूलों में भर्ती का आखिरी मौका, आखिरी तारीख कल जल्दी करें आवेदन
सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवायों के लिए KVS और NVS में टीचिंग व नॉन-टीचिंग पदों पर आवेदन करने की कल लास्ट डेट है इच्छुक उम्मीदवार समय पर अधिकारिक वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कल तक पूरा कर लें.
केंद्रीय विद्यालय (KVS) और नवोदय विद्यालय (NVS) में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने का कल आखिरी दिन है जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, वे 4 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 03 Dec 2025 06:16 PM (IST)
Tags :Education Teaching Jobs KVS NVS JOBS
