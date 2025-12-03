हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
KVS NVS Vacancy 2025: केंद्रीय और नवोदय स्कूलों में भर्ती का आखिरी मौका, आखिरी तारीख कल जल्दी करें आवेदन

KVS NVS Vacancy 2025: केंद्रीय और नवोदय स्कूलों में भर्ती का आखिरी मौका, आखिरी तारीख कल जल्दी करें आवेदन

सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवायों के लिए KVS और NVS में टीचिंग व नॉन-टीचिंग पदों पर आवेदन करने की कल लास्ट डेट है इच्छुक उम्मीदवार समय पर अधिकारिक वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कल तक पूरा कर लें.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 03 Dec 2025 06:16 PM (IST)
सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवायों के लिए KVS और NVS में टीचिंग व नॉन-टीचिंग पदों पर आवेदन करने की कल लास्ट डेट है इच्छुक उम्मीदवार समय पर अधिकारिक वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कल तक पूरा कर लें.

केंद्रीय विद्यालय (KVS) और नवोदय विद्यालय (NVS) में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने का कल आखिरी दिन है जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, वे 4 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 14,967 पदों पर नियुक्तियां की जायेगी  जिनमें KVS में 9126 पद और NVS में 5841 पद भरे जाएंगे यह उन युवाओं के लिए शानदार मौका है जो सरकारी स्कूलों में टीचर बनने का सपना देखते हैं
इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 14,967 पदों पर नियुक्तियां की जायेगी  जिनमें KVS में 9126 पद और NVS में 5841 पद भरे जाएंगे यह उन युवाओं के लिए शानदार मौका है जो सरकारी स्कूलों में टीचर बनने का सपना देखते हैं
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, B.Ed या M.Ed जैसी योग्यताएं होना जरूरी है पद के हिसाब से अन्य योग्यता भी तय की गई है.
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, B.Ed या M.Ed जैसी योग्यताएं होना जरूरी है पद के हिसाब से अन्य योग्यता भी तय की गई है.
आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 साल रखी गई है वहीं अधिकतम आयु पदों के अनुसार 30 से 50 साल तक तय की गयी है SC/ST/OBC उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार उम्र में छूट भी दी जायेगी.
आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 साल रखी गई है वहीं अधिकतम आयु पदों के अनुसार 30 से 50 साल तक तय की गयी है SC/ST/OBC उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार उम्र में छूट भी दी जायेगी.
कल आवेदन की आखिरी तारीख है, ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि सर्वर स्लो होने या तकनीकी समस्या से बचने के लिए अपना फॉर्म जल्द से जल्द भर लें.
कल आवेदन की आखिरी तारीख है, ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि सर्वर स्लो होने या तकनीकी समस्या से बचने के लिए अपना फॉर्म जल्द से जल्द भर लें.
फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवार CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाना होगा होमपेज पर दिए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई सभी जानकारी भरें.
फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवार CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाना होगा होमपेज पर दिए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई सभी जानकारी भरें.
फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवारों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी और इसके बाद फॉर्म सबमिट कर देना है अंत में एक प्रिंटआउट निकालकर रख लें.
फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवारों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी और इसके बाद फॉर्म सबमिट कर देना है अंत में एक प्रिंटआउट निकालकर रख लें.
Published at : 03 Dec 2025 06:16 PM (IST)
Embed widget