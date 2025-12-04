हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UPSC ने शुरू की सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती के लिए प्रोसेस, 23 दिसंबर तक भर सकेंगे फॉर्म

संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जीक्यूटिव भर्ती निकाली गई है. जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 04 Dec 2025 06:21 PM (IST)
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) CISF असिस्टेंट कमांडेंट (एग्जीक्यूटिव) LDCE 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर चुका है और बड़ी संख्या में उम्मीदवार अभी फॉर्म भर रहे हैं.

यह भर्ती नोटिफिकेशन जारी होते ही CISF में कार्यरत कर्मियों के बीच उत्साह बढ़ गया है और जो अभ्यर्थी पात्र हैं, वे upsconline.nic.in पर लगातार आवेदन सबमिट कर रहे हैं. ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 23 दिसंबर 2025 तक चल रही है, इसलिए इच्छुक उम्मीदवार तेजी से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं.
इस भर्ती के तहत 20 पद भरे जा रहे हैं. जिनमें 16 पद जनरल, 3 एससी और 1 पद एसटी श्रेणी के लिए आरक्षित है. उम्मीदवार लगातार इन विवरणों को चेक कर अपनी पात्रता के अनुसार आवेदन कर रहे हैं.
भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री और NCC ‘B’ या ‘C’ प्रमाण पत्र होना जरूरी है.
साथ ही उम्मीदवारों की आयु 1 अगस्त 2026 को 35 वर्ष से कम होनी चाहिए. पात्रता की विस्तृत जानकारी जानने के लिए उम्मीदवार नोटिफिकेशन देख रहे हैं और अपनी योग्यता की जांच कर रहे हैं.
फिलहाल UPSC की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है. उम्मीदवार क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना रहे हैं और लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भर रहे हैं. फॉर्म पूरा होने के बाद उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि यही कॉपी ऑफलाइन भेजनी है.
ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवारों को फॉर्म की प्रिंट कॉपी और दस्तावेज अटैच कर 9 जनवरी 2026 तक निर्धारित पते पर भेजना जरूरी है.
Published at : 04 Dec 2025 06:21 PM (IST)
UPSC​ JOB UPSC CISF AC LDCE 2026

