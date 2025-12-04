UPSC ने शुरू की सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती के लिए प्रोसेस, 23 दिसंबर तक भर सकेंगे फॉर्म

यह भर्ती नोटिफिकेशन जारी होते ही CISF में कार्यरत कर्मियों के बीच उत्साह बढ़ गया है और जो अभ्यर्थी पात्र हैं, वे upsconline.nic.in पर लगातार आवेदन सबमिट कर रहे हैं. ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 23 दिसंबर 2025 तक चल रही है, इसलिए इच्छुक उम्मीदवार तेजी से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं.