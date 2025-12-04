एक्सप्लोरर
UPSC ने शुरू की सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती के लिए प्रोसेस, 23 दिसंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जीक्यूटिव भर्ती निकाली गई है. जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) CISF असिस्टेंट कमांडेंट (एग्जीक्यूटिव) LDCE 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर चुका है और बड़ी संख्या में उम्मीदवार अभी फॉर्म भर रहे हैं.
Published at : 04 Dec 2025 06:21 PM (IST)
Tags :Education UPSC JOB UPSC CISF AC LDCE 2026
इस स्टेट में निकली क्लर्क के पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
महाराष्ट्र पुलिस में निकली बंपर भर्ती, 7 दिसम्बर तक बढ़ी आवेदन की तारीख; जानें कैसे करें आवेदन
अमेरिका में ट्रक ड्राइवर को कितना वेतन मिलता है, इस नौकरी के लिए किन-किन डॉक्युमेंट्स की पड़ती है जरूरत?
ग्रेजुएट्स के लिए निकली अकाउंट्स असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी, 92 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
