UAE में नौकरी का शानदार मौका, जानें भारतीयों के लिए कौन सा वर्क वीजा है सबसे सही?

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीUAE में नौकरी का शानदार मौका, जानें भारतीयों के लिए कौन सा वर्क वीजा है सबसे सही?

UAE में नौकरी करने की चाहत रखने वाले भारतीयों के लिए अब कई तरह के वर्क वीजा उपलब्ध हैं यहां जानें कि कौन-सा वीजा किसके लिए सही है और UAE में काम शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है...

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 06 Dec 2025 08:32 AM (IST)
दुबई और अबू धाबी भारतीय युवाओं के लिए सबसे पसंदीदा नौकरी वाली जगहों में शामिल हैं यहां अच्छी सैलरी, टैक्स-फ्री इनकम और सुरक्षित वातावरण मिलने की वजह से लोग बड़ी संख्या में नौकरी तलाशते हैं.

UAE में काम करने के लिए सबसे सामान्य वीजा Employment Visa है यह वीजा तब मिलता है जब किसी कंपनी से आपको जॉब ऑफर मिलता है कंपनी ही आपका वीजा स्पॉन्सर करती है और इसकी अवधि आमतौर पर एक से तीन साल होती है.
जो लोग फ्रीलांसर हैं या खुद का काम करना चाहते हैं, उनके लिए Green Visa बेहतर माना जाता है इस वीजा में किसी नियोक्ता की जरूरत नहीं होती और इसकी वैधता लगभग पांच साल रहती है.
अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक UAE में रहना चाहता है या उसके पास किसी क्षेत्र में खास योग्यता है, तो वह Golden Visa ले सकता है यह पांच से दस साल तक का लंबी अवधि वाला वीजा होता है.
वीजा चुनना आपकी नौकरी और काम के तरीके पर निर्भर करता है कंपनी में नौकरी हो तो Employment Visa, खुद काम करना हो तो Green Visa और लंबा करियर बनाना हो तो Golden Visa सही माना जाता है.
UAE में काम शुरू करने से पहले कुछ नियम समझना जरूरी है विजिट या टूरिस्ट वीजा पर काम करना पूरी तरह गलत है वर्क वीजा, मेडिकल टेस्ट और एमिरेट्स ID जैसी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं.
फर्जी जॉब ऑफरों से बचना बेहद जरूरी है हमेशा अधिकृत पोर्टल या असली कंपनी के जरिए ही आवेदन करें, क्योंकि वीजा नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं.
Published at : 06 Dec 2025 08:32 AM (IST)
JObs Jobs In UAE Work Visa Details

