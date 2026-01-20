एक्सप्लोरर
इंडियन ऑयल अप्रेंटिस भर्ती ,10वीं से ग्रेजुएट तक के लिए सुनहरा मौका;यहां जानें पूरी डिटेल्स
IOCL की यह भर्ती युवाओं के लिए शानदार मौका है, जिसमें चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा.इच्छुक उम्मीदवार 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.जानें डिटेल्स.
अगर आप 10वीं, 12वीं, ITI या ग्रेजुएशन पास हैं और सरकारी कंपनी में बिना लिखित परीक्षा नौकरी का मौका ढूंढ रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने अप्रेंटिस के 405 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. खास बात यह है कि इस भर्ती में किसी भी तरह की परीक्षा या इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा.
1/6
2/6
Published at : 20 Jan 2026 01:09 PM (IST)
नौकरी
6 Photos
इंडियन ऑयल अप्रेंटिस भर्ती ,10वीं से ग्रेजुएट तक के लिए सुनहरा मौका;यहां जानें पूरी डिटेल्स
नौकरी
6 Photos
राजस्थान में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, हजारों पदों पर भर्ती; जानें कौन कर सकता है आवेदन?
नौकरी
6 Photos
बिना लिखित परीक्षा NHAI में नौकरी का सुनहरा मौका, 1.77 लाख मिलेगी सैलरी, ये है लास्ट डेट
नौकरी
6 Photos
बिहार में नौकरी पाने का शानदार मौका, सहायक वन संरक्षक के पदों पर निकली भर्ती; ऐसे करें अप्लाई
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल का भाषण पढ़ने से इनकार, छोड़ा सदन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
12 साल की उम्र में ही प्रतीक ने किया था प्रपोज, इंग्लैंड से पढ़कर आईं अपर्णा यादव, जानें जिंदगी के बारे में सबकुछ
इंडिया
'हम रूस से रिश्ते खराब...', बच्चे के साथ मॉस्को भागी रूसी महिला का पता लगाने का आदेश देते हुए केंद्र से क्या बोला SC?
क्रिकेट
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
Advertisement
नौकरी
6 Photos
इंडियन ऑयल अप्रेंटिस भर्ती ,10वीं से ग्रेजुएट तक के लिए सुनहरा मौका;यहां जानें पूरी डिटेल्स
नौकरी
6 Photos
राजस्थान में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, हजारों पदों पर भर्ती; जानें कौन कर सकता है आवेदन?
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion