इंडियन ऑयल अप्रेंटिस भर्ती ,10वीं से ग्रेजुएट तक के लिए सुनहरा मौका;यहां जानें पूरी डिटेल्स

IOCL अप्रेंटिस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 24 साल तय की गई है. हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी. एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल, ओबीसी वर्ग को 3 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी.