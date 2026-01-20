हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इंडियन ऑयल अप्रेंटिस भर्ती ,10वीं से ग्रेजुएट तक के लिए सुनहरा मौका;यहां जानें पूरी डिटेल्स

इंडियन ऑयल अप्रेंटिस भर्ती ,10वीं से ग्रेजुएट तक के लिए सुनहरा मौका;यहां जानें पूरी डिटेल्स

IOCL की यह भर्ती युवाओं के लिए शानदार मौका है, जिसमें चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा.इच्छुक उम्मीदवार 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.जानें डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 20 Jan 2026 01:09 PM (IST)
IOCL की यह भर्ती युवाओं के लिए शानदार मौका है, जिसमें चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा.इच्छुक उम्मीदवार 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.जानें डिटेल्स.

अगर आप 10वीं, 12वीं, ITI या ग्रेजुएशन पास हैं और सरकारी कंपनी में बिना लिखित परीक्षा नौकरी का मौका ढूंढ रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने अप्रेंटिस के 405 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. खास बात यह है कि इस भर्ती में किसी भी तरह की परीक्षा या इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा.

IOCL अप्रेंटिस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 24 साल तय की गई है. हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी. एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल, ओबीसी वर्ग को 3 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी.
IOCL अप्रेंटिस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 24 साल तय की गई है. हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी. एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल, ओबीसी वर्ग को 3 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी.
इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा. उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट से किया जाएगा. मेरिट में चयनित उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. यानी बिना परीक्षा सीधे चयन का मौका मिलेगा.
इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा. उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट से किया जाएगा. मेरिट में चयनित उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. यानी बिना परीक्षा सीधे चयन का मौका मिलेगा.
JOB IOCL Apprentice Bharti 2026 Indian Oil Recruitment

