प्रसार भारती में MBA पास वालों के लिए निकली नौकरी, जानें कब तक भर सकते हैं फॉर्म?

प्रसार भारती में MBA पास वालों के लिए निकली नौकरी, जानें कब तक भर सकते हैं फॉर्म?

मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे MBA उम्मीदवारों के लिए प्रसार भारती ने नई भर्तियां निकाली हैं.उम्मीदवार 15 दिन के भीतर ही आवेदन कर सकते हैं. जानें आवेदन की डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 13 Jan 2026 08:31 AM (IST)
मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे MBA उम्मीदवारों के लिए प्रसार भारती ने नई भर्तियां निकाली हैं.उम्मीदवार 15 दिन के भीतर ही आवेदन कर सकते हैं. जानें आवेदन की डिटेल्स.

प्रसार भारती ने MBA पास युवाओं के लिए एक शानदार नौकरी का मौका निकाला है. इस भर्ती के तहत देश के अलग-अलग शहरों में स्थित दूरदर्शन केंद्र , आकाशवाणी और कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद भरे जाएंगे.

इस भर्ती में कुल 14 पद हैं.ये पद मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, पटना, भोपाल, रांची, रायपुर, चेन्नई जैसे शहरों में स्थित दूरदर्शन, आकाशवाणी और CBS केंद्रों के लिए हैं.
इस भर्ती में कुल 14 पद हैं.ये पद मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, पटना, भोपाल, रांची, रायपुर, चेन्नई जैसे शहरों में स्थित दूरदर्शन, आकाशवाणी और CBS केंद्रों के लिए हैं.
उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू या टेस्ट के आधार पर किया जाएगा. प्रसार भारती को यह अधिकार होगा कि वह जरूरत के अनुसार चयन प्रक्रिया तय करे. इंटरव्यू के लिए आने-जाने का खर्च उम्मीदवार को खुद उठाना होगा.
उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू या टेस्ट के आधार पर किया जाएगा. प्रसार भारती को यह अधिकार होगा कि वह जरूरत के अनुसार चयन प्रक्रिया तय करे. इंटरव्यू के लिए आने-जाने का खर्च उम्मीदवार को खुद उठाना होगा.
Published at : 13 Jan 2026 08:31 AM (IST)
JObs Prasar Bharati Recruitment 2026 Akashvani Recruitment

