प्रसार भारती में MBA पास वालों के लिए निकली नौकरी, जानें कब तक भर सकते हैं फॉर्म?
मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे MBA उम्मीदवारों के लिए प्रसार भारती ने नई भर्तियां निकाली हैं.उम्मीदवार 15 दिन के भीतर ही आवेदन कर सकते हैं. जानें आवेदन की डिटेल्स.
प्रसार भारती ने MBA पास युवाओं के लिए एक शानदार नौकरी का मौका निकाला है. इस भर्ती के तहत देश के अलग-अलग शहरों में स्थित दूरदर्शन केंद्र , आकाशवाणी और कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद भरे जाएंगे.
Published at : 13 Jan 2026 08:31 AM (IST)
