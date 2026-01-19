हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राजस्थान में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, हजारों पदों पर भर्ती; जानें कौन कर सकता है आवेदन?

राजस्थान में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, हजारों पदों पर भर्ती; जानें कौन कर सकता है आवेदन?

अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम की है.राजस्थान में 10 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए जानते हैं कौन आवेदन कर सकता है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 19 Jan 2026 05:06 PM (IST)
अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम की है.राजस्थान में 10 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए जानते हैं कौन आवेदन कर सकता है.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. राजस्थान में एक साथ 10,644 पदों पर सरकारी भर्ती निकली है.अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने एलडीसी ग्रेड-II और जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए कुल 10,644 पद भरे जाएंगे.आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और उम्मीदवारों को RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा. आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है.
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने एलडीसी ग्रेड-II और जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए कुल 10,644 पद भरे जाएंगे.आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और उम्मीदवारों को RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा. आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है.
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का CET परीक्षा पास होना जरूरी है. इसके साथ ही अभ्यर्थी का कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य है. उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर कोर्स किया होना चाहिए. इसके अलावा हिंदी भाषा का सामान्य कार्यकारी ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति की बेसिक जानकारी भी जरूरी मानी गई है.
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का CET परीक्षा पास होना जरूरी है. इसके साथ ही अभ्यर्थी का कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य है. उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर कोर्स किया होना चाहिए. इसके अलावा हिंदी भाषा का सामान्य कार्यकारी ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति की बेसिक जानकारी भी जरूरी मानी गई है.
Published at : 19 Jan 2026 05:06 PM (IST)
JObs RSSB LDC Recruitment

ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
