बिहार में नौकरी पाने का शानदार मौका, सहायक वन संरक्षक के पदों पर निकली भर्ती; ऐसे करें अप्लाई

बिहार में नौकरी पाने का शानदार मौका, सहायक वन संरक्षक के पदों पर निकली भर्ती; ऐसे करें अप्लाई

बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक के पदों पर नई भर्ती निकाली है.जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह एक बढ़िया मौका है.जानें डिटेल्स

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 13 Jan 2026 10:13 AM (IST)
बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक के पदों पर नई भर्ती निकाली है.जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह एक बढ़िया मौका है.जानें डिटेल्स

अगर आप बिहार में सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने का सपना है, तो आपके लिए खुशखबरी है.BPSC ने सहायक वन संरक्षक के पदों पर भर्ती शुरू कर दी है. उम्मीदवार तय समय के अन्दर आवेदन कर सकते हैं.

यह भर्ती पूरी तरह से सरकारी है और चयन के बाद उम्मीदवारों को लेवल-9 के अनुसार सैलरी मिलेगी.आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है.
यह भर्ती पूरी तरह से सरकारी है और चयन के बाद उम्मीदवारों को लेवल-9 के अनुसार सैलरी मिलेगी.आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है.
इस भर्ती में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हो. पढ़ाई में वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, सांख्यिकी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, कृषि या इंजीनियरिंग में डिग्री होना जरूरी है.
इस भर्ती में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हो. पढ़ाई में वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, सांख्यिकी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, कृषि या इंजीनियरिंग में डिग्री होना जरूरी है.
Published at : 13 Jan 2026 10:13 AM (IST)
JObs BPSC Recruitment 2026 Assistant Forest Conservator

विश्व
US Court On Tariff: 'हम हो जाएंगे बर्बाद', ट्रंप ने आखिर ये क्यों कहा, किस बात का सता रहा है डर
'हम हो जाएंगे बर्बाद', ट्रंप ने आखिर ये क्यों कहा, किस बात का सता रहा है डर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: शाहजहां उर्स को लेकर ताजमहल में विवाद, हिंदू महासभा का ऐलान- होगा शिव तांडव
आगरा: शाहजहां उर्स को लेकर ताजमहल में विवाद, हिंदू महासभा का ऐलान- होगा शिव तांडव
विश्व
India-Iran Trade: ईरान से ये चीजें खरीदता-बेचता है भारत, ट्रंप का 25 प्रतिशत टैरिफ इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाएगा?
ईरान से ये चीजें खरीदता-बेचता है भारत, ट्रंप का 25 प्रतिशत टैरिफ इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाएगा?
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
दुनियाभर के देशों के लिए ट्रंप का ऐलान कहा कि , Iran से Trade किया तो लगेगा अतिरिक्त 25% टैरिफ
कच्ची उम्र के कातिल का 'परफेक्ट मर्डर प्लान' ! | Sansani | Crime News
MG Windsor Long Term Review | Auto Live #mg #mgwindsor #mgwindsorev
Jaipur News: पिता की छोटी सी भूल...मासूम की जान पर बन आई! देखिए रोंगटे खड़े करने वाला Video | ABP
India की पहली Gearbox वाली Electric Bike | Matter Aera 5000 Plus Explained | Auto Live #matter

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
प्राइवेसी पॉलिसी

ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
