बिहार में नौकरी पाने का शानदार मौका, सहायक वन संरक्षक के पदों पर निकली भर्ती; ऐसे करें अप्लाई
बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक के पदों पर नई भर्ती निकाली है.जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह एक बढ़िया मौका है.जानें डिटेल्स
अगर आप बिहार में सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने का सपना है, तो आपके लिए खुशखबरी है.BPSC ने सहायक वन संरक्षक के पदों पर भर्ती शुरू कर दी है. उम्मीदवार तय समय के अन्दर आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 13 Jan 2026 10:13 AM (IST)
