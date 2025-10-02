एक्सप्लोरर
DDA Patwari Recruitment 2025: DDA करेगा पटवारी के पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; जानें कब से कर पाएंगे अप्लाई
डीडीए ने पटवारी भर्ती 2025 के लिए 79 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है. आवेदन 6 अक्टूबर से शुरू होंगे और 5 नवंबर 2025 तक लिए जाएंगे.
दिल्ली में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने पटवारी भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे 6 अक्टूबर 2025 से आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे. आवेदन की अंतिम तारीख 5 नवंबर 2025 शाम 6 बजे तक तय की गई है.
Published at : 02 Oct 2025 07:06 PM (IST)
