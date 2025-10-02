हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
DDA Patwari Recruitment 2025: DDA करेगा पटवारी के पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; जानें कब से कर पाएंगे अप्लाई

डीडीए ने पटवारी भर्ती 2025 के लिए 79 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है. आवेदन 6 अक्टूबर से शुरू होंगे और 5 नवंबर 2025 तक लिए जाएंगे.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 02 Oct 2025 07:06 PM (IST)
दिल्ली में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने पटवारी भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे 6 अक्टूबर 2025 से आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे. आवेदन की अंतिम तारीख 5 नवंबर 2025 शाम 6 बजे तक तय की गई है.

इस भर्ती अभियान के तहत पटवारी के कुल 79 पद निकाले गए हैं. इनमें से सामान्य वर्ग के लिए 37, ओबीसी के लिए 21, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 5 सीटें निर्धारित की गई हैं.
इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ ही उम्मीदवार को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान और हिंदी या उर्दू भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है.
उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए. वहीं, एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.
चयनित उम्मीदवारों को लेवल-3 पे स्केल के तहत 29,200 रुपये से 92,300 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा. इसके अलावा, उन्हें सरकारी नौकरी के तहत मिलने वाले सभी भत्ते और सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी.
जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये रखा गया है. एससी/एसटी/महिला/PwBD उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा.
सबसे पहले ऑनलाइन परीक्षा (CBT) आयोजित की जाएगी. इसके बाद उम्मीदवारों को कंप्यूटर/स्किल टेस्ट देना होगा. फिर दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) किया जाएगा.अंत में मेरिट लिस्ट के आधार पर उम्मीदवारों का अंतिम चयन होगा.
Published at : 02 Oct 2025 07:06 PM (IST)
Delhi Development Authority Patwari Recruitment JObs DDA Jobs

