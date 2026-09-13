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JEE में फेल, IIT की सीट ठुकराई, अब अर्जुन जैन हैं IIT बॉम्बे में प्रोफेसर
अर्जुन जैन ने JEE की तैयारी में 2 साल दिए, पहली कोशिश में असफल रहे और दूसरी बार IIT की सीट मिलने के बावजूद उसे एक्सेप्ट नहीं किया. फिर भी आगे चलकर उन्होंने CS में रिसर्च के क्षेत्र में काम किया
जेईई को देश के सबसे मुश्किल प्रवेश परीक्षा में गिना जाता है और लाखों छात्र इसके जरिए आईआईटी जगह बनाने का सपना देखते हैं. ऐसे में परीक्षा में असफल होना किसी छात्र के लिए एक बड़ा झटका होता है, लेकिन क्या जेईई का रिजल्ट किसी के पूरे करियर की दिशा बदल सकता है. अर्जुन जैन की कहानी इसका अलग जवाब देती है. उन्होंने जेईई की तैयारी में 2 साल लगाए, पहली कोशिश में असफल रहे और दूसरी बार आईआईटी की सीट मिलने के बावजूद उसे एक्सेप्ट नहीं किया. लेकिन फिर भी आगे चलकर उन्होंने कंप्यूटर साइंस में रिसर्च के क्षेत्र में काम किया और इस आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर बने. जहां कभी छात्र के तौर पर एडमिशन लेना चाहते थे.
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Published at : 13 Sep 2026 06:45 AM (IST)
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