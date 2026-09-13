JEE में फेल, IIT की सीट ठुकराई, अब अर्जुन जैन हैं IIT बॉम्बे में प्रोफेसर

अर्जुन जैन की कहानी 2001 से शुरू हुई थी. उन्होंने परीक्षा की तैयारी के लिए हॉकी, क्विज और डिबेट जैसी एक्टिविटी तक छोड़ दी थी. इसके बावजूद परीक्षा के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि पेपर अच्छा नहीं गया. अर्जुन जैन बताते हैं कि जिस दिन वह परीक्षा देने पहुंचे, वह होम मिनिस्टर की गाड़ी में बैठकर एग्जाम सेंटर गए थे. उनके स्कूल के एक साथी के पिता होम मिनिस्टर थे और उनकी गाड़ी अर्जुन को परीक्षा सेंटर तक छोड़ने आई थी. उनके साथ एक सुरक्षाकर्मी भी था, लेकिन परीक्षा की कॉपी में इन चीजों का कोई असर नहीं हुआ और अर्जुन का पहला जेईई अटेम्प्ट खराब हो गया.