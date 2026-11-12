सोनिया गांधी का जन्म और शुरुआती जीवन इटली में बिता. वहीं इटली में अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने ट्यूरिन स्थित Istituto Santa Teresa di Lingue नामक विदेशी संस्थान में एडमिशन लिया. इस संस्थान में पढ़ने का तरीका पूरी तरह इमर्सिव था, यानी जिस भाषा की क्लास होती थी पढ़ाई भी उसी भाषा में कराई जाती थी. उन्होंने यहां अंग्रेजी और फ्रेंच के साथ-साथ रूसी भाषा की पढ़ाई की. आधिकारिक एजुकेशनल रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने 1964 में इस संस्थान से अंग्रेजी और फ्रेंच में अपना 3 साल का कोर्स पूरा किया था.