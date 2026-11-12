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Sonia Gandhi Education: सोनिया गांधी की डिग्री में क्यों होता है कैंब्रिज का जिक्र, जानें कहां से की है पढ़ाई?
Sonia Gandhi Education: सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन उनकी शुरुआती शिक्षा को लेकर कई ऐसी बातें हैं, जिनसे बहुत से लोग अनजान है.
Sonia Gandhi Education: भारतीय राजनीति के जानी-मानी हस्ती और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी इन दिनों अपनी किताब को लेकर काफी चर्चा में है. दरअसल, सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन उनकी शुरुआती शिक्षा को लेकर कई ऐसी बातें हैं, जिनसे बहुत से लोग अनजान है. अक्सर यह चर्चा होती है कि सोनिया गांधी ने कैंब्रिज से पढ़ाई की है, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री नहीं ली थी, बल्कि वहां के एक प्रतिष्ठित लैंग्वेज स्कूल से अंग्रेजी भाषा का कोर्स पूरा किया था.
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Published at : 12 Nov 2026 05:18 PM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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सोनिया गांधी की डिग्री में क्यों होता है कैंब्रिज का जिक्र, जानें कहां से की है पढ़ाई?
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