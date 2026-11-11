वहीं सितंबर 2024 को गृह मंत्रालय ने प्रांजल का ट्रांसफर दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश कर दिया था. सरकार का तर्क था की एजीएमयूटी कैडर के अधिकारियों को कठिन और दूरदराज के क्षेत्र में सेवा देना अनिवार्य है. वहीं अरुणाचल प्रदेश में वरिष्ठ अधिकारियों की कमी थी. प्रांजल ने इसी फैसले को चुनौती देते हुए बताया कि उन्हें दिल्ली के एम्स स्थित सीताराम भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ नोएडा के आई केयर अस्पताल से निरंतर विशिष्ट नेत्र देखभाल की आवश्यकता है. वहीं उनकी दादी जो उनकी एकमात्र देखभालकर्ता थी, उनका निधन 10 सितंबर 2024 को हो गया. उनकी दादी का निधन ट्रांसफर आर्डर जारी होने से ठीक दो दिन में पहले हुआ था.