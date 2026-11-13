आज के समय में मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और कार जैसी कई चीजें सेमीकंडक्टर चिप की मदद से काम करती हैं. यही वजह है कि दुनिया भर में इन चिप्स की मांग बढ़ रही है. भारत में भी इस क्षेत्र में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. ऐसे में अगर आप 12वीं के बाद टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक ऑप्शन है. हालांकि, इस सेक्टर में काम करने के लिए सही पढ़ाई और तकनीकी जानकारी होना जरूरी है. आइए जानते हैं कि इसके लिए कौन-से विषय पढ़ने होंगे और करियर बनाने का रास्ता क्या है.

12वीं के बाद कौन-सी पढ़ाई करनी होगी?

सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जाने के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेना फायदेमंद रहता है. इसके बाद आप B.Tech या B.E. में दाखिला ले सकते हैं. इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्स अच्छे ऑप्शंस हैं. इसके अलावा फिजिक्स और मटेरियल साइंस की पढ़ाई करने वाले छात्र भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं. अगर आप चिप डिजाइन में जाना चाहते हैं तो आगे चलकर VLSI मतलब बहुत छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करने की पढ़ाई कर सकते हैं. वहीं, चिप बनाने वाली फैक्ट्री में टेकनीशियन के तौर पर काम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में ITI और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी किया जा होता है.

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चिप बनाने के लिए सीखनी होंगी ये तकनीकें

इस क्षेत्र में सिर्फ डिग्री लेना काफी नहीं है, बल्कि कुछ तकनीकी स्किल भी सीखनी होती हैं. चिप डिजाइन करने के लिए C, C++ और Python जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं की जानकारी काम आती है. इसके साथ Verilog और VHDL जैसी भाषाएं भी सीखनी पड़ती हैं. वहीं, चिप की टेस्टिंग और डिजाइन के लिए खास सॉफ्टवेयर और टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप चिप बनाने वाली फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं तो मशीनों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और चिप बनाने की प्राेसेस को समझना जरूरी है. पढ़ाई के दौरान छोटे प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप करने से भी आपको इस काम का अनुभव मिलता है.

सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कहां मिल सकती है नौकरी?

इस इंडस्ट्री में काम के कई अलग-अलग क्षेत्र हैं. आप चिप डिजाइनिंग, चिप बनाने वाली फैक्ट्री, पैकेजिंग और टेस्टिंग जैसे कामों में करियर बना सकते हैं. चिप डिजाइन करने वाले इंजीनियर सर्किट तैयार करते हैं, जबकि फैक्ट्री में काम करने वाले लोग सिलिकॉन वेफर पर चिप बनाने की प्रक्रिया संभालते हैं. इसके अलावा तैयार चिप की जांच और पैकिंग का काम भी होता है. पढ़ाई पूरी करने के बाद आप सेमीकंडक्टर कंपनियों में इंटर्नशिप और नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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