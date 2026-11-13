ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीSemiconductor Engineering: सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, 12वीं के बाद कैसे बनाएं करियर?

Semiconductor Engineering: सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, 12वीं के बाद कैसे बनाएं करियर?

मोबाइल, लैपटॉप और कार से लेकर कई इलेक्ट्रॉनिक चीजों में सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है. जानिए कैसे बनाएं और 12वीं के बाद इसमें अपना करियर कैसे बनाएं, इसके लिए कौन-सा कोर्स करना होगा...

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 13 Nov 2026 07:05 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और कार जैसी कई चीजें सेमीकंडक्टर चिप की मदद से काम करती हैं. यही वजह है कि दुनिया भर में इन चिप्स की मांग बढ़ रही है. भारत में भी इस क्षेत्र में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. ऐसे में अगर आप 12वीं के बाद टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक ऑप्शन है. हालांकि, इस सेक्टर में काम करने के लिए सही पढ़ाई और तकनीकी जानकारी होना जरूरी है. आइए जानते हैं कि इसके लिए कौन-से विषय पढ़ने होंगे और करियर बनाने का रास्ता क्या है.

12वीं के बाद कौन-सी पढ़ाई करनी होगी?

सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जाने के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स  लेना फायदेमंद रहता है. इसके बाद आप B.Tech या B.E. में दाखिला ले सकते हैं. इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्स अच्छे ऑप्शंस हैं. इसके अलावा फिजिक्स और मटेरियल साइंस की पढ़ाई करने वाले छात्र भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं. अगर आप चिप डिजाइन में जाना चाहते हैं तो आगे चलकर VLSI मतलब बहुत छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करने की पढ़ाई कर सकते हैं. वहीं, चिप बनाने वाली फैक्ट्री में टेकनीशियन के तौर पर काम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में ITI और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी किया जा होता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

नौकरी
NTA Recruitment 2026: NTA ने निकाली डायरेक्टर समेत 13 पदों पर भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन? 
NTA ने निकाली डायरेक्टर समेत 13 पदों पर भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन? 
नौकरी
भारतीय वायु सेना में अफसर बनने का मौका, AFCAT 2027 के लिए निकली भर्ती
भारतीय वायु सेना में अफसर बनने का मौका, AFCAT 2027 के लिए निकली भर्ती
नौकरी
UPSSSC Recruitment 2026: UPSSSC लोअर PCS भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 12वीं पास ऐसे भरें फॉर्म
UPSSSC लोअर PCS भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 12वीं पास ऐसे भरें फॉर्म
नौकरी
BSF Recruitment 2026: BSF में सब इंस्पेक्टर बनने का मौका, 1167 पदों के लिए आज से करें आवेदन
BSF में सब इंस्पेक्टर बनने का मौका, 1167 पदों के लिए आज से करें आवेदन

यह भी पढ़ें :Indian Bank Jobs: इंडियन बैंक में 1500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, 25 नवंबर तक ऐसे करें अप्लाई 

चिप बनाने के लिए सीखनी होंगी ये तकनीकें

इस क्षेत्र में सिर्फ डिग्री लेना काफी नहीं है, बल्कि कुछ तकनीकी स्किल भी सीखनी होती हैं. चिप डिजाइन करने के लिए C, C++ और Python जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं की जानकारी काम आती है. इसके साथ Verilog और VHDL जैसी भाषाएं भी सीखनी पड़ती हैं. वहीं, चिप की टेस्टिंग और डिजाइन के लिए खास सॉफ्टवेयर और टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप चिप बनाने वाली फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं तो मशीनों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और चिप बनाने की प्राेसेस को समझना जरूरी है. पढ़ाई के दौरान छोटे प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप करने से भी आपको इस काम का अनुभव मिलता है.

सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कहां मिल सकती है नौकरी?

इस इंडस्ट्री में काम के कई अलग-अलग क्षेत्र हैं. आप चिप डिजाइनिंग, चिप बनाने वाली फैक्ट्री, पैकेजिंग और टेस्टिंग जैसे कामों में करियर बना सकते हैं. चिप डिजाइन करने वाले इंजीनियर सर्किट तैयार करते हैं, जबकि फैक्ट्री में काम करने वाले लोग सिलिकॉन वेफर पर चिप बनाने की प्रक्रिया संभालते हैं. इसके अलावा तैयार चिप की जांच और पैकिंग का काम भी होता है. पढ़ाई पूरी करने के बाद आप सेमीकंडक्टर कंपनियों में इंटर्नशिप और नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें : दिवंगत IPS की बेटी को सरकारी नौकरी के बजाय मिलेगी सैलरी, जानें क्या है नियम? 

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author दीनदयाल पाटीदार

दीनदयाल पाटीदार एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. एजुकेशन बीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह स्कूल और यूनिवर्सिटी एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों, सरकारी भर्तियों, स्कॉलरशिप और शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर नियमित तौर पर खबरें लिखते हैं, ताकि छात्रों और अभिभावकों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुंच सके. उनकी कोशिश रहती है कि जटिल से जटिल सरकारी नियम और शैक्षणिक अपडेट भी पाठकों तक आसान और समझने लायक भाषा में पहुंचे.

एबीपी लाइव में आने से पहले दीनदयाल पाटीदार अपनी यूनिवर्सिटी की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उन्होंने कैंपस से जुड़ी खबरों, इवेंट्स और एकेडमिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग और कवरेज की जिम्मेदारी निभाई. इसी दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, न्यूज राइटिंग की बारीकियां और खबरों को सही फॉर्मेट व भाषा में पेश करने का हुनर सीखा, जो आज उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा हैं.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने मंदसौर यूनिवर्सिटी, मंदसौर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीए-जेएमसी) में स्नातक की पढ़ाई की है. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 07:05 PM (IST)
Tags :
Education News ABP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
NTA Recruitment 2026: NTA ने निकाली डायरेक्टर समेत 13 पदों पर भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन? 
NTA ने निकाली डायरेक्टर समेत 13 पदों पर भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन? 
नौकरी
भारतीय वायु सेना में अफसर बनने का मौका, AFCAT 2027 के लिए निकली भर्ती
भारतीय वायु सेना में अफसर बनने का मौका, AFCAT 2027 के लिए निकली भर्ती
नौकरी
UPSSSC Recruitment 2026: UPSSSC लोअर PCS भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 12वीं पास ऐसे भरें फॉर्म
UPSSSC लोअर PCS भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 12वीं पास ऐसे भरें फॉर्म
नौकरी
BSF Recruitment 2026: BSF में सब इंस्पेक्टर बनने का मौका, 1167 पदों के लिए आज से करें आवेदन
BSF में सब इंस्पेक्टर बनने का मौका, 1167 पदों के लिए आज से करें आवेदन
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पाकिस्तान से मिला CM भगवंत मान को निमंत्रण तो MEA बोला, 'हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई...'
पाकिस्तान से मिला CM भगवंत मान को निमंत्रण तो MEA बोला, 'हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IIT रुड़की में BTech के छात्र की मौत, कमरे में मिला शव; लैपटॉप से सुसाइड नोट बरामद
IIT रुड़की में BTech के छात्र की मौत, कमरे में मिला शव; लैपटॉप से सुसाइड नोट बरामद
इंडिया
मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस CS कर्णन का चेन्नई में निधन, हुआ था काफी विवाद
मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस CS कर्णन का चेन्नई में निधन, हुआ था काफी विवाद
बॉलीवुड
स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे शरद कपूर, बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर, नहीं रुके आंसू!
स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे शरद कपूर, बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर, नहीं रुके आंसू!
क्रिकेट
इस भारतीय क्रिकेटर ने जीता ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड. वर्ल्ड चैंपियन खिलाडी को पछाड़ा
इस भारतीय क्रिकेटर ने जीता ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड. वर्ल्ड चैंपियन खिलाडी को पछाड़ा
इंडिया
राहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’
राहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’
मध्य प्रदेश
छतरपुर में तनाव! धीरेंद्र शास्त्री और यादव महासभा के समर्थक आमने-सामने, पुलिस बल तैनात
छतरपुर में तनाव! धीरेंद्र शास्त्री और यादव महासभा के समर्थक आमने-सामने, पुलिस बल तैनात
इंडिया
बूलगढ़ी कांड: राहुल गांधी ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब, मानहानि केस में मिला था नोटिस
बूलगढ़ी कांड: राहुल गांधी ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब, मानहानि केस में मिला था नोटिस
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget