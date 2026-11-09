14 जनवरी 1989 को ऊना जिले के थठल गांव में जन्मी शालिनी के पिता रमेश अग्निहोत्री बस कंडक्टर थे और मां शुभलता अग्निहोत्री गृहणी थी. बचपन में शालिनी के साथ एक ऐसी घटना घटी, जिसने उनकी सोच और जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल दी. एक बार शालिनी अपनी मां के साथ बस में सफर कर रही थी, तो पास खड़े के यात्री उनकी मां की सीट के हेडरेस्ट पर हाथ रखकर खड़ा था. बार-बार मना करने के बावजूद जब उसने हाथ नहीं हटाया तो बहस के दौरान उसने तंज कसते हुए पूछा, क्या तुम कहीं की डिप्टी कमिश्नर हो जो तुम्हारी बात मानी जाए. उस समय छोटी शालिनी को यह तो नहीं पता था कि डीसी कौन होता है, लेकिन यह बात उनके दिमाग में बैठ गई कि डीसी बहुत शक्तिशाली पद है, जिसकी बात सब मानते हैं. उस दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि वह बड़ी होकर इस तरह के पद पर पहुंचेगी और न्याय के खिलाफ लड़ेगी.