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IPS Officer Shalini Agnihotri: कौन हैं IPS अफसर शालिनी अग्निहोत्री? जिन्होंने सेल्फ स्टडी से रचा इतिहास
हिमाचल प्रदेश की रहने वाली आईपीएस अधिकारी शालिनी अग्निहोत्री ने बिना किसी महंगी कोचिंग की सेल्फ स्टडी के दम पर देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली यूपीएससी परीक्षा पास कर इतिहास रच दिया है.
IPS Officer Shalini Agnihotri: कई बार कहा जाता है कि अगर मन में कुछ हासिल करने का जज्बा हो तो सीमित साधन और परिवार के परिस्थितियों भी आपकी सफलता के आड़े नहीं आती है. इस बात को सच कर दिखाया हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की रहने वाली आईपीएस अधिकारी शालिनी अग्निहोत्री ने एक साधारण बस कंडक्टर की बेटी शालिनी ने बिना किसी महंगी कोचिंग की सेल्फ स्टडी के दम पर देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली यूपीएससी परीक्षा पास कर इतिहास रच दिया है.
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Published at : 09 Nov 2026 06:47 PM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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