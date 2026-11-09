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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाCA VS CS Career Option: 12वीं के बाद CA करें या CS, जानें किस कोर्स में करियर के ज्यादा मौके?

CA VS CS Career Option: 12वीं के बाद CA करें या CS, जानें किस कोर्स में करियर के ज्यादा मौके?

पारंपरिक रूप से CA और CS को कॉमर्स के छात्रों के लिए सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद करियर ऑप्शन माना जाता है. लेकिन इन दोनों ही प्रोफेशनल डिग्री की पढ़ाई और भविष्य की दिशा काफी अलग होती है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 09 Nov 2026 10:44 AM (IST)
पारंपरिक रूप से CA और CS को कॉमर्स के छात्रों के लिए सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद करियर ऑप्शन माना जाता है. लेकिन इन दोनों ही प्रोफेशनल डिग्री की पढ़ाई और भविष्य की दिशा काफी अलग होती है.

CA VS CS Career Option: कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए करियर के लिहाज से 12वीं कक्षा के बाद का समय बहुत जरूरी माना जाता है. स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद हर छात्र के मन में यही सवाल उठता है कि वह कौन सा प्रोफेशनल कोर्स चुनें, जिससे उसका फ्यूचर सुरक्षित बन सके. पारंपरिक रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी को कॉमर्स के छात्रों के लिए सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद करियर ऑप्शन माना जाता है. लेकिन इन दोनों ही प्रोफेशनल डिग्री की पढ़ाई, कार्यक्षेत्र और भविष्य की दिशा काफी अलग होती है. ऐसे में छात्रों के लिए यह जानना जरूरी है कि उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है और दोनों में से कौन सा कोर्स उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है.

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भारत में सीए कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से संचालित किया जाता है. फाइनेंशियल मामलों, टैक्स ऑडिट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ मैनेजमेंट में महारत रखने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मांग लगभग हर इंडस्ट्री में बनी रहती है. सीए बनने के लिए छात्रों को मुख्य रूप से तीन चरणों से गुजरना होता है.
भारत में सीए कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से संचालित किया जाता है. फाइनेंशियल मामलों, टैक्स ऑडिट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ मैनेजमेंट में महारत रखने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मांग लगभग हर इंडस्ट्री में बनी रहती है. सीए बनने के लिए छात्रों को मुख्य रूप से तीन चरणों से गुजरना होता है.
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पहले चरण 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद छात्र फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसमें अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ,  बिजनेस मैथमेटिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं. परीक्षा पास करने के लिए हर विषय में कम से कम 40 प्रतिशत और कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है.
पहले चरण 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद छात्र फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसमें अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ,  बिजनेस मैथमेटिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं. परीक्षा पास करने के लिए हर विषय में कम से कम 40 प्रतिशत और कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है.
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वहीं फाउंडेशन पास करने के बाद उम्मीदवार सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन पाते हैं, जिससे टैक्सेशन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉरपोरेट लॉ जैसे विषय शामिल है. इसके साथ ही छात्रों को आईटी और सॉफ्ट स्किल के मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी पूरी करने होते हैं.
वहीं फाउंडेशन पास करने के बाद उम्मीदवार सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन पाते हैं, जिससे टैक्सेशन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉरपोरेट लॉ जैसे विषय शामिल है. इसके साथ ही छात्रों को आईटी और सॉफ्ट स्किल के मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी पूरी करने होते हैं.
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इस चरण में कैंडिडेट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जहां वे वास्तविक फाइनेंस और ऑडिट मामलों पर काम करना सिखाते हैं. इसी दौरान एडवांस आईसीआईटीएसएस ट्रेनिंग भी पूरी होती है. आर्टिकलशिप के आखिरी चरण में सीए फाइनल की परीक्षा होती है, जिसे पास करने और आईसीएआई की मेंबरशिप मिलने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं.
इस चरण में कैंडिडेट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जहां वे वास्तविक फाइनेंस और ऑडिट मामलों पर काम करना सिखाते हैं. इसी दौरान एडवांस आईसीआईटीएसएस ट्रेनिंग भी पूरी होती है. आर्टिकलशिप के आखिरी चरण में सीए फाइनल की परीक्षा होती है, जिसे पास करने और आईसीएआई की मेंबरशिप मिलने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं.
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वहीं सीए कोर्स पूरा करने के बाद बैंक, बड़ी ऑडिट फर्म्स और एनएमसी में शानदार अवसर मिलते हैं.  इस फील्ड में शुरुआती सैलरी आमतौर पर 6 से 8 लाख रुपये सालाना होती है, जो एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती है.
वहीं सीए कोर्स पूरा करने के बाद बैंक, बड़ी ऑडिट फर्म्स और एनएमसी में शानदार अवसर मिलते हैं.  इस फील्ड में शुरुआती सैलरी आमतौर पर 6 से 8 लाख रुपये सालाना होती है, जो एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती है.
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वहीं दूसरी तरफ कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की ओर से कराया जाता है. यह कोर्स मुख्य रूप से कंपनी कानून, कॉरपोरेट, गवर्नेंस, लीगल कंप्लायंस, कंपनी रजिस्ट्रेशन और वेबसाइट नियमों की जानकारी पर केंद्रित होता है.
वहीं दूसरी तरफ कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की ओर से कराया जाता है. यह कोर्स मुख्य रूप से कंपनी कानून, कॉरपोरेट, गवर्नेंस, लीगल कंप्लायंस, कंपनी रजिस्ट्रेशन और वेबसाइट नियमों की जानकारी पर केंद्रित होता है.
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सीएस कोर्स पूरा करने वाली प्रोफेशनल्स की जरूरत हर बड़ी कंपनी को कॉरपोरेट मामलों और कानूनी कामकाज को संभालने के लिए होती है. इसे करने के बाद छात्रों को लीगल डिपार्टमेंट, कॉरपोरेट एडवाइजरी और बड़ी कंपनियों में काम करने के बेहतरीन ऑप्शन मिलते हैं.  सीएस कोर्स करने के बाद शुरुआती पैकेज 4 से 7 लाख रुपये सालाना तक होता है. वहीं कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद इस फील्ड में उम्मीदवारों की सैलरी अच्छी बढ़ जाती है.
सीएस कोर्स पूरा करने वाली प्रोफेशनल्स की जरूरत हर बड़ी कंपनी को कॉरपोरेट मामलों और कानूनी कामकाज को संभालने के लिए होती है. इसे करने के बाद छात्रों को लीगल डिपार्टमेंट, कॉरपोरेट एडवाइजरी और बड़ी कंपनियों में काम करने के बेहतरीन ऑप्शन मिलते हैं.  सीएस कोर्स करने के बाद शुरुआती पैकेज 4 से 7 लाख रुपये सालाना तक होता है. वहीं कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद इस फील्ड में उम्मीदवारों की सैलरी अच्छी बढ़ जाती है.
Published at : 09 Nov 2026 10:44 AM (IST)
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