सीएस कोर्स पूरा करने वाली प्रोफेशनल्स की जरूरत हर बड़ी कंपनी को कॉरपोरेट मामलों और कानूनी कामकाज को संभालने के लिए होती है. इसे करने के बाद छात्रों को लीगल डिपार्टमेंट, कॉरपोरेट एडवाइजरी और बड़ी कंपनियों में काम करने के बेहतरीन ऑप्शन मिलते हैं. सीएस कोर्स करने के बाद शुरुआती पैकेज 4 से 7 लाख रुपये सालाना तक होता है. वहीं कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद इस फील्ड में उम्मीदवारों की सैलरी अच्छी बढ़ जाती है.