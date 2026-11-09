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CA VS CS Career Option: 12वीं के बाद CA करें या CS, जानें किस कोर्स में करियर के ज्यादा मौके?
पारंपरिक रूप से CA और CS को कॉमर्स के छात्रों के लिए सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद करियर ऑप्शन माना जाता है. लेकिन इन दोनों ही प्रोफेशनल डिग्री की पढ़ाई और भविष्य की दिशा काफी अलग होती है.
CA VS CS Career Option: कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए करियर के लिहाज से 12वीं कक्षा के बाद का समय बहुत जरूरी माना जाता है. स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद हर छात्र के मन में यही सवाल उठता है कि वह कौन सा प्रोफेशनल कोर्स चुनें, जिससे उसका फ्यूचर सुरक्षित बन सके. पारंपरिक रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी को कॉमर्स के छात्रों के लिए सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद करियर ऑप्शन माना जाता है. लेकिन इन दोनों ही प्रोफेशनल डिग्री की पढ़ाई, कार्यक्षेत्र और भविष्य की दिशा काफी अलग होती है. ऐसे में छात्रों के लिए यह जानना जरूरी है कि उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है और दोनों में से कौन सा कोर्स उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है.
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Published at : 09 Nov 2026 10:44 AM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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