भारत को मिलने वाली हैं पहली मुख्य न्यायाधीश, जानें कौन हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना?

वहीं, 6 नवंबर 2026 को पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर माधवन की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन और सुविधाओं के साथ उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए. उन्होंने कर्मचारियों के काम की गति और कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्तियों के पहलुओं पर विचार करने की बात कही, जिसने प्रशासनिक गलियारों में काफी ध्यान आकर्षित किया.