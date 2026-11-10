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भारत को मिलने वाली हैं पहली मुख्य न्यायाधीश, जानें कौन हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना?
सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं. मौजूदा क्रम बना रहता है तो वह 24 सितंबर 2027 को देश के सर्वोच्च न्यायिक पद की शपथ ले सकती हैं.
Justice BV Nagarathna Education: भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में जल्दी एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं. अगर मौजूदा क्रम बना रहता है तो वह 24 सितंबर 2027 को देश के सर्वोच्च न्यायिक पद की शपथ ले सकती हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 09:30 PM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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