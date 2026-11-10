भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को देश में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है. 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े. कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह बनाने का श्रेय दिया जाता है. उन्होंने 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया, जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया. इसके अलावा स्वदेशी तकनीक से अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों को डिजाइन करने का श्रेय भी डॉक्टर कलाम को जाता है.