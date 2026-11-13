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हिंदी न्यूज़शिक्षाDecember Exam Calendar: दिसंबर में परीक्षाओं का महासंग्राम, UP PCS से CTET और TGT तक देखें पूरा शेड्यूल 

December Exam Calendar: दिसंबर में परीक्षाओं का महासंग्राम, UP PCS से CTET और TGT तक देखें पूरा शेड्यूल 

उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली परीक्षाओं के कारण दिसंबर का महीना बहुत व्यस्त होने वाला है. 3 दिसंबर को शुरू होने वाला यह सिलसिला 24 दिसंबर को यूपी टीजीटी परीक्षा के समापन तक जारी रहेगा.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 13 Nov 2026 09:00 PM (IST)
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December Exam Calendar: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 2026 का आखिरी महीना यानी दिसंबर किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहने वाला है. उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली एक के बाद एक बैक टू बैक परीक्षाओं के कारण दिसंबर का महीना बहुत व्यस्त होने वाला है. 3 दिसंबर को प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा से शुरू होने वाला यह सिलसिला 24 दिसंबर को यूपी टीजीटी परीक्षा के समापन तक जारी रहेगा. इस दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रतिष्ठित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी और दूसरे डिपार्टमेंट की स्क्रीनिंग परीक्षाएं आयोजित की जाएगी. एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीमित समय और लगातार होने वाले परीक्षाओं के बीच सफलता पाने के लिए उम्मीदवारों का पूरी तरह स्मार्ट रिवीजन और सटीक टाइम टेबल पर फोकस करना होगा. 

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नंबर 2026 में होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल 

  • 3 और 4 दिसंबर 2026- उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से शहरी क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों और एडेड प्राथमिक स्कूलों के सम्बद्ध विभागों के सहायक अध्यापकों के लिए कुल 12,405 पदों पर इस परीक्षा का आयोजित किया जाएगा. 
  • 6 दिसंबर 2026- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित सम्मिलित राज्य-प्रवर अधीनस्थ प्रारंभिक सेवा परीक्षा का आयोजन 6 दिसंबर को किया जाएगा. करीब 500 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन होगा.
  • 12 और 13 दिसंबर 2026-  सीबीएसई की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर सीटीईटी परीक्षा का आयोजन इन्हीं 2 दिन में किया जाएगा. जिसमें देशभर के लाखों उम्मीदवार शामिल होंगे.
  • 14 से 19 दिसंबर 2026- उच्च शिक्षा में रिसर्च और सहायक प्रोफेसर बनने की पात्रता तय करने वाले यूजीसी नेट की परीक्षा इस दौरान संभावित है.
  • 15 और 16 दिसंबर 2026- उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता के 2607 पदों के लिए 15 और 16 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी.
  • 16, 17 और 18 दिसंबर 2026- इस समय में तकनीक और चिकित्सा विभागों की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी. इसमें 16 दिसंबर को औषधि निरीक्षक, 17 दिसंबर को लोक निर्माण विभाग की सहायक वास्तविक स्क्रीनिंग परीक्षा और 18 नवंबर को चिकित्सा अधिकारी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.
  • 20 दिसंबर 2026-  उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 20 दिसंबर को लेखपाल, लेखपाल परीक्षक और विधान भवन रक्षक पद के लिए परीक्षा कराई जाएगी.
  • 23 और 24 दिसंबर 2026- अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी के 17,735 पदों के लिए लिखित परीक्षा दिसंबर के अंत में आयोजित कराई जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में उम्मीदवार भाग लेंगे.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 13 Nov 2026 09:00 PM (IST)
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