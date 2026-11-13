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कंपनियों में बदला नौकरी का ट्रेंड, 100 में से 17 कर्मचारी अस्थायी, महिलाओं की हिस्सेदारी घटी
फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनियों के कुल वर्कफोर्स में अस्थायी कर्मचारियों की हिस्सेदारी बढ़कर 17 प्रतिशत तक पहुंच गई है. महज 3 साल पहले फाइनेंशियल ईयर 2023 में यह अनुपात 11 प्रतिशत था.
Non Permanent Employment Data: भारतीय कॉर्पोरेट जगत में काम करने और कर्मचारियों को रखने के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. हाल ही में बीएसई 500 की 353 प्रमुख कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट पर किए गए एक विश्लेषण से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनियों के कुल वर्कफोर्स में अस्थायी कर्मचारियों की हिस्सेदारी बढ़कर 17 प्रतिशत तक पहुंच गई है. महज 3 साल पहले फाइनेंशियल ईयर 2023 में यह अनुपात 11 प्रतिशत था.
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Published at : 13 Nov 2026 06:52 PM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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