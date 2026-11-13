कंपनियों में बदला नौकरी का ट्रेंड, 100 में से 17 कर्मचारी अस्थायी, महिलाओं की हिस्सेदारी घटी

वहीं इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण हटाने और रखने में आसानी है. दरअसल ट्रायलीगल के पार्टनर अतुल गुप्ता के अनुसार अस्थायी या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को जरूरत पड़ने पर तेजी से भर्ती किया जा सकता है और काम खत्म होने या बिजनेस की जरूरत घटने पर बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के हटाया जा सकता है. वहीं नए लेबर कोड का भी इस पर असर पड़ा है. नए श्रम कानून में मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों में कॉन्ट्रैक्ट लेबर के उपयोग पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं. कंपनियां अभी भी आकलन कर रही है कि कौन से काम कोर फंक्शन है और कौन से नहीं