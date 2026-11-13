IIT Kharagpur: देश के सबसे पुराने और पहले आईआईटी खड़गपुर ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. दरअसल पश्चिम बंगाल स्थित यह संस्थान एनएमसी से मान्यता प्राप्त पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री प्रोग्राम शुरू करने वाला देश का पहला आईआईटी बन गया है. संस्थान ने घोषणा की है कि वह शैक्षणिक सत्र 2026-27 से ही 6 स्पेशलाइजेशन में कुल 12 एमडी सीटों पर एडमिशन शुरू करेगा. 1951 में स्थापित हुए संस्थान के 75वें वर्ष में यह पहला मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक ही छत के नीचे लाने की दिशा में बड़ा बदलाव मानी जा रहा है. इन कोर्सेस में एडमिशन नीट पीजी 2026 ऑनलाइन काउंसलिंग के दूसरे राउंड के माध्यम से लिए जाएंगे.

कहां होगी पढ़ाई?

आईआईटी खड़गपुर के निदेशक प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती के अनुसार यह पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा प्रोग्राम संस्थान के डॉक्टर बी. सी. रॉय मल्टीस्पेशलिटी मेडिकल रिसर्च सेंटर में संचालित किए जाएंगे. क्लीनिकल ट्रेनिंग के लिए खड़गपुर स्थित साउथ ईस्टर्न रेलवे अस्पताल के साथ भी साझेदारी की गई है

क्या है सीटों का गणित?

IIT खड़गपुर में 6 एमडी प्रोग्राम्स में कुल 12 सीटें निर्धारित की गई है, जिनमें प्रत्येक विषय के लिए दो-दो सीटें रखी गई है. इसमें जनरल मेडिसिन की दो सीटें, रेडियोलॉजी में 2 सीटें, फिजियोलॉजी में 2 सीटें, पैथोलॉजी में 2 सीटें, कम्युनिटी मेडिसिन में 2 सीटें और बायोकेमिस्ट्री में 2 सीटें हैं. इस तरह से कुल 12 सीटों पर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा. इन प्रोग्राम को लेकर एक खास बात यह है कि इन पीजी मेडिकल सीटों की फीस और छात्रों को मिलने वाला स्टाइपेंड एम्स की तर्ज पर होगा.

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क्या है एडमिशन का प्रोसेस?

इन सीटों पर एडमिशन मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए होगा. एलिजिबल उम्मीदवारों को नीट पीजी 2026 काउंसलिंग के दूसरे राउंड में चॉइस फिलिंग के दौरान डॉक्टर बी. सी. रॉय मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल रिसर्च सेंटर खड़गपुर अंडर द एजिज ऑफ खड़गपुर ऑप्शन का चयन करना होगा.

तकनीक से मेडिकल शिक्षा को जोड़ेगा यह संगम

आईआईटी खड़गपुर का मुख्य उद्देश्य केवल एक्सपर्ट डॉक्टर तैयार करना नहीं, बल्कि ऐसे फिजिशियन-साइंटिस्ट तैयार करता है, जो क्लीनिकल समझ के साथ-साथ रिसर्च और नई तकनीक के विकास में भी सक्षम हो. इस प्रोग्राम के तहत मेडिकल छात्रों को एआई-सहायता प्राप्त क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, एडवांस्ड मेडिकल इमेजिंग, कंप्यूटेशनल पैथोलॉजी, बायोमेडिकल डिवाइसेज, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक और प्रिसिजन मेडिसिन जैसे आधुनिक क्षेत्रों में रिसर्च करने का मौका मिलेगा. यह पहले विकसित भारत 2047 के टारगेट के अनुरूप सस्ती, सुलभ और तकनीकी सक्षम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

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