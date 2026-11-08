लेकिन आज के समय में देश के महंगे और इंटरनेशनल प्राइवेट स्कूलों में पीटीएम की तस्वीर पूरी तरह बदलती दिखाई दे रही है. पेरेंट्स का एक्सपीरियंस है कि अभी यह मीटिंग बच्चों के विकास पर सही-सही चर्चा से ज्यादा पेरेंट्स को खुश रखने और हॉस्पिटैलिटी विजिट जैसा माहौल देने का जरिया बनती जा रही है. मीटिंग के दौरान टीचर्स के लहजे में ज्यादा सावधानी और मीठे बोल देखने को मिलते हैं और आखिर में एक ही सवाल पर पूरा जोर होता है कि क्या आप स्कूल की फैसिलिटी से संतुष्ट हैं.