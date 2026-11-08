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Parents Teacher Meeting: पेरेंट्स को खुश करना रह गया PTM का मकसद, स्कूलों के तरीकों पर क्यों उठ रहे सवाल?
आज के समय में देश के महंगे प्राइवेट स्कूलों में PTM की तस्वीर बदलती रही है. पेरेंट्स का एक्सपीरियंस है कि अभी यह मीटिंग बच्चों के विकास पर चर्चा से ज्यादा पेरेंट्स को खुश रखने का जरिया बनती जा रही है.
Parents Teacher Meeting: एक समय था जब पैरेंट टीचर मीटिंग का नाम सुनते ही बच्चों के पसीने छूट जाते थे. टीचर्स बिना किसी झिझक के बच्चों की सीधी और खरी-खरी बात पेरेंट्स को सुना देते थे. चाहे वह पढ़ाई में खराब प्रदर्शन हो, अनुशासनहीनता हो, शिक्षकों के प्रति रिस्पेक्ट न हो या स्टूडेंट्स के साथ झगड़े का मामला हो, यह सभी चीज पहले टीचर पेरेंट्स को बिना किसी सोच के सीधा कह देते थे. माता-पिता भी उस फीडबैक को गंभीरता से सुनते थे, क्योंकि इस बातचीत का मकसद बच्चों का सुधार होता था.
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Published at : 08 Nov 2026 02:16 PM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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