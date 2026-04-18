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How To Tecome Army Officer: सेना में बनना चाहते हैं अफसर तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना टूट जाएगा सपना
भारतीय सेना में अफसर बनने के लिए कई तरीके मौजूद है. 12वीं के बाद उम्मीदवार एनडीए के जरिए सेना में अफसर बन सकते हैं. इस परीक्षा को पास करने के बाद पुणे स्थित एनडीए एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है.
How To Tecome Army Officer: भारतीय सेना में अफसर बनना आज भी लाखों युवाओं का सपना है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ इच्छा ही नहीं बल्कि सही तैयारी, अनुशासन और दिशा निर्देश जरूरी होते हैं. हर साल बड़ी संख्या में उम्मीदवार इस लक्ष्य के साथ तैयारी शुरू करते हैं. लेकिन छोटी-छोटी गलतियों के कारण कई लोग अंतिम चयन तक नहीं पहुंच पाते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो आपको भूलकर भी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना आपका सपना भी टूट जाएगा.
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Published at : 18 Apr 2026 06:05 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion