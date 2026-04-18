भारतीय सेना में अफसर बनने के लिए कई एंट्री के तरीके मौजूद है. 12वीं के बाद उम्मीदवार एनडीए के जरिए सेना, वायु सेना और नौसेना में अफसर बन सकते हैं. इस परीक्षा को पास करने के बाद पुणे स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है.