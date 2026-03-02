हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाक्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में करियर कैसे बनाएं, ऐसे बनें क्रिकेट कैमरामैन!

क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में करियर कैसे बनाएं, ऐसे बनें क्रिकेट कैमरामैन!

अगर आपको क्रिकेट देखना और कैमरा चलाना दोनों पसंद है, तो क्रिकेट कैमरामैन की नौकरी आपके लिए बेहतरीन करियर साबित हो सकती है. यहां जानिए कैसे बनें लाइव मैच कैमरामैन और कितनी होती है कमाई?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Mar 2026 10:46 AM (IST)
आजकल क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक बड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन चुका है. टीवी या मोबाइल पर जब आप लाइव मैच देखते हैं, तो हर चौका, छक्का और विकेट अलग-अलग एंगल से दिखता है. यह काम क्रिकेट कैमरामैन करते हैं. अगर आप भी कैमरा और क्रिकेट के शौकीन हैं, तो यह करियर आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है. आइए पूरी जानकारी जानते हैं.
क्रिकेट कैमरामैन का काम लाइव मैच के दौरान हर जरूरी पल को कैमरे में कैद करना होता है. बल्लेबाज का शॉट, गेंदबाज की अपील, फील्डिंग और दर्शकों का रिएक्शन सब कुछ सही समय पर रिकॉर्ड करना पड़ता है. लाइव प्रसारण में एक सेकंड की भी गलती नहीं होनी चाहिए.
Published at : 02 Mar 2026 10:36 AM (IST)
