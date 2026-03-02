क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में करियर कैसे बनाएं, ऐसे बनें क्रिकेट कैमरामैन!

आजकल क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक बड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन चुका है. टीवी या मोबाइल पर जब आप लाइव मैच देखते हैं, तो हर चौका, छक्का और विकेट अलग-अलग एंगल से दिखता है. यह काम क्रिकेट कैमरामैन करते हैं. अगर आप भी कैमरा और क्रिकेट के शौकीन हैं, तो यह करियर आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है. आइए पूरी जानकारी जानते हैं.