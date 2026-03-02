एक्सप्लोरर
क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में करियर कैसे बनाएं, ऐसे बनें क्रिकेट कैमरामैन!
अगर आपको क्रिकेट देखना और कैमरा चलाना दोनों पसंद है, तो क्रिकेट कैमरामैन की नौकरी आपके लिए बेहतरीन करियर साबित हो सकती है. यहां जानिए कैसे बनें लाइव मैच कैमरामैन और कितनी होती है कमाई?
Published at : 02 Mar 2026 10:36 AM (IST)
शिक्षा
एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की 38 में से 31 सामाजिक विज्ञान की किताबें वापस कीं, छात्रों को मिली राहत
शिक्षा
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया माध्यमिक शिक्षा कैलेंडर जारी, 1 अप्रैल से शुरू होंगी क्लासेज
शिक्षा
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में निकली बंपर भर्ती, ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट कर सकते हैं आवेदन;जानें डिटेल्स
शिक्षा
सोशल साइंस में पढ़ाई करने के बाद किन फील्ड्स में बना सकते हैं करियर? चेक कर लें पूरी लिस्ट
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
NEET UG 2026: 8 मार्च को बंद होगा रजिस्ट्रेशन, फॉर्म भरते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां
शिक्षा
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया 275 एसओ पदों का नोटिफिकेशन, आवेदन की लास्ट डेट 23 मार्च
शिक्षा
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच CBSE का बड़ा फैसला, 2 मार्च को होने वाला बोर्ड एग्जाम स्थगित
शिक्षा
क्या है राजस्थान की गांव ग्वाला योजना, जिसके तहत गाय चराने वालों की भर्ती कर रही सरकार, कितनी मिलेगी सैलरी?
