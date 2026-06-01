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NCL में 1607 पदों पर मौका, ITI से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए खुला रोजगार का बड़ा दरवाजा
NCL ने वर्ष 2026 के लिए 1607 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. आवेदन प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) ने युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण का बड़ा अवसर लेकर आई है. अगर आपने आईटीआई, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया है और किसी अच्छी संस्था में काम सीखते हुए करियर की मजबूत शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है.
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Published at : 01 Jun 2026 01:42 PM (IST)
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