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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाNCL में 1607 पदों पर मौका, ITI से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए खुला रोजगार का बड़ा दरवाजा

NCL में 1607 पदों पर मौका, ITI से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए खुला रोजगार का बड़ा दरवाजा

NCL ने वर्ष 2026 के लिए 1607 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. आवेदन प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 01 Jun 2026 01:42 PM (IST)
NCL ने वर्ष 2026 के लिए 1607 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. आवेदन प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) ने युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण का बड़ा अवसर लेकर आई है. अगर आपने आईटीआई, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया है और किसी अच्छी संस्था में काम सीखते हुए करियर की मजबूत शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है.

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यह भर्ती ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस और आईटीआई अप्रेंटिस के विभिन्न पदों के लिए की जाएगी. चयनित उम्मीदवारों को अनुभवी अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ काम करने का मौका मिलेगा.
यह भर्ती ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस और आईटीआई अप्रेंटिस के विभिन्न पदों के लिए की जाएगी. चयनित उम्मीदवारों को अनुभवी अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ काम करने का मौका मिलेगा.
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इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड या विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री, डिप्लोमा या आईटीआई प्रमाणपत्र होना जरूरी है. अलग-अलग पदों के लिए योग्यता भी अलग निर्धारित की गई है, इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना चाहिए.
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड या विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री, डिप्लोमा या आईटीआई प्रमाणपत्र होना जरूरी है. अलग-अलग पदों के लिए योग्यता भी अलग निर्धारित की गई है, इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना चाहिए.
Published at : 01 Jun 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Education Career NCL Apprentice 2026 NCL Recruitment 2026

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