NCL में 1607 पदों पर मौका, ITI से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए खुला रोजगार का बड़ा दरवाजा

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड या विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री, डिप्लोमा या आईटीआई प्रमाणपत्र होना जरूरी है. अलग-अलग पदों के लिए योग्यता भी अलग निर्धारित की गई है, इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना चाहिए.