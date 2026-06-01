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हिंदी न्यूज़शिक्षानीट यूजी री- एग्जाम के एडमिट कार्ड का इंतजार जल्द होगा खत्म, NTA जारी करेगा जरूरी अपडेट

नीट यूजी री- एग्जाम के एडमिट कार्ड का इंतजार जल्द होगा खत्म, NTA जारी करेगा जरूरी अपडेट

NEET UG 2026 री-एग्जाम में शामिल होने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. NTA जल्द ही सिटी इंटिमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड जारी कर सकता है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 01 Jun 2026 04:46 PM (IST)
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  • NEET UG 2026 की पुनः परीक्षा 21 जून को, एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे.
  • परीक्षा शहर की जानकारी सिटी इंटिमेशन स्लिप में उपलब्ध कराई जाएगी.
  • पेपर लीक विवाद के चलते निष्पक्षता हेतु पुनः परीक्षा का निर्णय.
  • भविष्य में परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में हो सकती है.

NEET UG 2026 री-एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट सामने आया है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) जल्द ही परीक्षा शहर की जानकारी देने वाली सिटी इंटिमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड जारी कर सकती है.अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन नंबर और पासवर्ड की मदद से जरूरी दस्तावेज डाउनलोड कर सकेंगे.

NEET UG 2026 की री-एग्जाम 21 जून को आयोजित की जाएगी.परीक्षा देशभर में एक ही शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी.इस परीक्षा में लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है. परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं.

जल्द मिल सकती है परीक्षा शहर की जानकारी

परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी की जाएगी.इसके कुछ समय बाद एडमिट कार्ड भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित न रहें.

पेपर लीक विवाद के बाद लिया गया री-एग्जाम का फैसला

इस वर्ष NEET UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण चर्चा में रही. विभिन्न राज्यों से सामने आए आरोपों और जांच के बाद परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठे थे. इसी पृष्ठभूमि में दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिससे सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सके.

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सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था मामला

परीक्षा को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में कराने की मांग को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था. हालांकि अदालत ने तत्काल इस मांग को स्वीकार नहीं किया.सुनवाई के दौरान यह भी माना गया कि इतने बड़े स्तर की परीक्षा को दोबारा आयोजित करना प्रशासनिक दृष्टि से एक बड़ी चुनौती है.

आगे बदल सकता है परीक्षा का प्रारूप

केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय की ओर से संकेत दिए गए हैं कि आने वाले शैक्षणिक सत्रों में NEET UG परीक्षा को कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं. इससे परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

बैंक डिटेल्स जमा करने की समय सीमा बढ़ी

उम्मीदवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए NTA ने बैंक खाते की जानकारी जमा करने की लास्ट डेट भी बढ़ा दी है. इससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी जो अभी तक आवश्यक जानकारी जमा नहीं कर पाए थे. उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें - लाखों अभ्यर्थियों को राहत, कलावा-मंगलसूत्र पहनकर दे सकेंगे यूपी पुलिस की परीक्षा

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 01 Jun 2026 04:46 PM (IST)
Tags :
Education NEET Re Exam NEET UG 2026 NTA Admit Card
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