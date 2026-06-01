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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE Re-evaluation 2026: जल्द खुलेगा री-वैल्यूएशन पोर्टल, अफवाहों पर न दें ध्यान; CBSE ने जारी किया बयान

CBSE Re-evaluation 2026: जल्द खुलेगा री-वैल्यूएशन पोर्टल, अफवाहों पर न दें ध्यान; CBSE ने जारी किया बयान

CBSE Re-evaluation 2026: इसी कारण बड़ी संख्या में छात्रों ने अपनी कॉपियों की स्कैन कॉपी देखने और नंबरों के वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 01 Jun 2026 03:29 PM (IST)
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CBSE Re-evaluation 2026: CBSE कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित होने के बाद लाखों छात्र अपने नंबरों को लेकर परेशान हैं. कई छात्रों का मानना है कि उन्हें उम्मीद के मुताबिक नंबर नहीं मिले हैं, इसलिए वे अपनी आंसर शीट की जांच करवाना चाहते हैं. इसी कारण बड़ी संख्या में छात्रों ने अपनी कॉपियों की स्कैन कॉपी देखने और नंबरों के वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया है.

बोर्ड ने 1 जून से री-वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन दिनभर CBSE का पोर्टल मेंटेनेंस मोड में दिखाई देता रहा. इससे छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई. इस बीच CBSE ने साफ किया है कि पोर्टल जल्द ही शुरू किया जाएगा और छात्रों को किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए. 

CBSE ने क्या कहा?

CBSE की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में बताया गया है कि वेरिफिकेशन और री-वैल्यूएशन पोर्टल जल्द लाइव किया जाएगा. बोर्ड ने कहा है कि आधिकारिक घोषणा भी जल्द जारी की जाएगी. बोर्ड के अनुसार, फिलहाल पोर्टल पर कुछ तकनीकी कार्य और भुगतान प्रणाली से जुड़ी आखिरी तैयारियां की जा रही हैं. इन प्रक्रियाओं के पूरा होते ही छात्रों के लिए आवेदन विंडो खोल दी जाएगी. 

क्यों हो रही है देरी?

जानकारी के मुताबिक, CBSE इस बार किसी भी तकनीकी समस्या से बचना चाहता है. पिछले कुछ दिनों में लाखों छात्रों के तहत आंसर शीट से संबंधित सेवाओं का यूज किया गया है, जिसके कारण पोर्टल पर काफी दबाव है. बोर्ड का कहना है कि वह आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह तय करना चाहता है कि वेबसाइट सुचारू रूप से काम करे और छात्रों को भुगतान या आवेदन में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. इसी वजह से आखिरी तकनीकी परीक्षण किए जा रहे हैं. 

यह भी पढ़ें - OnMark पोर्टल पर साइबर अटैक की बात CBSE ने मानी, दिया ये अपडेट

कौन कर सकता है री-वैल्यूएशन के लिए आवेदन?

जो छात्र अपने नंबरों से खुश नहीं हैं, वे पहले अपनी स्कैन की गई आंसर शीट डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद वे यह जांच सकते हैं कि सभी आंसर की जांच की गई है या नहीं और नंबरों का सही तरीके से जोड़ किया गया है या नहीं, अगर किसी आंसर की जांच नहीं हुई है या अंक देने में कोई गलती दिखाई देती है, तो छात्र वेरिफिकेशन और री-वैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि CBSE ने साफ किया है कि री-वैल्यूएशन के बाद नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं या पहले जैसे ही रह सकते हैं.री-वैल्यूएशन के बाद जारी किए गए नंबर आखिरी माने जाएंगे. 

 ऐसे करें री-वैल्यूएशन के लिए आवेदन

1. CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर री-वैल्यूएशन लिंक खोलें. 

2. रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करें. साथ ही जिस विषय की आंसर शीट देखनी है, उसका चयन करें.

3. अब ऑनलाइन माध्यम से तय फीस जमा करें.

4. इसके बाद स्कैन की गई कॉपी डाउनलोड करके उसे ध्यान से जांचें. 

5. अगर कोई गलती दिखाई देती है तो तय समय सीमा के अंदर आवेदन जमा करें. 

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Published at : 01 Jun 2026 03:29 PM (IST)
Tags :
Cbse 12th Result 2026 CBSE Re-evaluation 2026 CBSE Verification Portal CBSE Student Updates
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