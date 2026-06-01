LBSNAA में ट्रेनिंग के दौरान IAS ऑफिसर को कितनी मिलती है सैलरी, जानें शुरुआती कमाई?

मसूरी स्थित यह अकेडमी केवल ट्रेनिंग सेंटर नहीं, बल्कि वह जगह है जहां यूपीएससी एस्पिरेंट्स को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तैयार किया जाता है. यहां उम्मीदवारों को प्रशासनिक जिम्मेदारियां, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीमवर्क और देश की विविधता को समझने की ट्रेनिंग दी जाती है. इस बीच कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि ट्रेनिंग के दौरान आईएएस अधिकारियों को कितनी सैलरी मिलती है और उनके हाथ में आखिर कितनी रकम आती है.