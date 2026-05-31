पिता के निधन के बाद बदली जिंदगी, कठिन हालातों से निकलकर बनीं IPS इल्मा अफरोज

इल्मा अफरोज का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा रहा.जब वह किशोरावस्था में थीं, तब उनके पिता का कैंसर के कारण निधन हो गया. परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया और घर की जिम्मेदारियां उनकी मां के कंधों पर आ गईं. ऐसे समय में परिवार के लिए जीवनयापन करना भी आसान नहीं था, लेकिन इल्मा ने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा सहारा बनाया.