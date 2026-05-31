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पिता के निधन के बाद बदली जिंदगी, कठिन हालातों से निकलकर बनीं IPS इल्मा अफरोज
पिता का साया बचपन में उठ गया, लेकिन इल्मा अफरोज ने हिम्मत नहीं हारी. मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई कर उन्होंने UPSC पास किया और IPS अधिकारी बनकर लाखों युवाओं को प्रेरित किया.
सफलता की राह अक्सर चुनौतियों से होकर गुजरती है. कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों के सामने हार मान लेते हैं, जबकि कुछ अपने संघर्ष को ही अपनी ताकत बना लेते हैं. मुरादाबाद की इल्मा अफरोज उन्हीं लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने सपनों को जिंदा रखा और मेहनत के दम पर देश की प्रतिष्ठित सिविल सेवा में जगह बनाई.
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Published at : 31 May 2026 07:56 AM (IST)
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मेघा प्रसादसीनियर एडिटर (पॉलिटिकल अफेयर्स)
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