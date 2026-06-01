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हिंदी न्यूज़शिक्षाIPS की सबसे पहली पोस्टिंग कौन सी होती है, कितनी मिलती है शुरुआती सैलरी? जानिए

IPS की सबसे पहली पोस्टिंग कौन सी होती है, कितनी मिलती है शुरुआती सैलरी? जानिए

UPSC परीक्षा पास कर IPS बनने वाले अधिकारियों की पहली पोस्टिंग कहां होती है, शुरुआती सैलरी कितनी मिलती है और करियर में वेतन कैसे बढ़ता है, यहां जानिए पूरी जानकारी..

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 01 Jun 2026 05:44 PM (IST)
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  • IPS की पहली पोस्टिंग DSP के पद पर होती है.
  • प्रशिक्षण के दौरान भी IPS अधिकारियों को वेतन मिलता है.
  • शुरुआती वेतन 56,100 रुपये बेसिक + भत्ते मिलते हैं.
  • अनुभव के साथ वेतन 1 लाख से 2.25 लाख तक.
  • आवास, वाहन, चिकित्सा सहित कई अन्य सुविधाएं मिलती हैं.

देश की सबसे टॉप सर्विस में शामिल भारतीय पुलिस सेवा (IPS) युवाओं के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाने वाले IPS अधिकारियों को सम्मान के साथ-साथ अच्छी सैलरी और कई सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं.ऐसे में कई अभ्यर्थियों के मन में सवाल होता है कि IPS अधिकारी की पहली पोस्टिंग कहां होती है और उन्हें शुरुआती वेतन कितना मिलता है.

IPS अधिकारी की पहली पोस्टिंग कहां होती है?

UPSC परीक्षा और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद IPS अधिकारियों की पहली नियुक्ति आमतौर पर उप पुलिस अधीक्षक (DSP) के रूप में होती है. इस दौरान अधिकारी को किसी जिले में तैनात किया जाता है, जहां वह वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारियां संभालता है.

ट्रेनिंग के दौरान भी मिलती है सैलरी

IPS अधिकारियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान भी वेतन दिया जाता है. प्रशिक्षण मुख्य रूप से सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी में होता है. ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाला मासिक वेतन भी मिलता है. 

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कितनी होती है शुरुआती सैलरी?

IPS अधिकारी का शुरुआती बेसिक वेतन 56,100 रुपये प्रति माह निर्धारित है. इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं. इन सभी को जोड़ने पर शुरुआती कुल मासिक वेतन लगभग 75000 रुपये से 80000 रुपये तक पहुंच सकता है.

अनुभव के साथ बढ़ती है कमाई

सेवा में अनुभव और पदोन्नति के साथ IPS अधिकारियों का वेतन लगातार बढ़ता है. पुलिस अधीक्षक (SP), उप महानिरीक्षक (DIG), महानिरीक्षक (IG) और पुलिस महानिदेशक (DGP) जैसे पदों पर पहुंचने के बाद वेतन 1 लाख रुपये से लेकर 2.25 लाख रुपये प्रति माह तक हो सकता है.

सैलरी के अलावा मिलती हैं कई सुविधाएं

IPS अधिकारियों को सरकारी आवास, वाहन और चालक, चिकित्सा सुविधाएं, सुरक्षा कर्मी, यात्रा भत्ता, पेंशन और अन्य कई सरकारी लाभ भी मिलते हैं.यही कारण है कि IPS सेवा न केवल प्रतिष्ठा बल्कि आर्थिक रूप से भी एक आकर्षक करियर विकल्प मानी जाती है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 01 Jun 2026 05:44 PM (IST)
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Education संघ लोक सेवा आयोग IPS Salary IPS First Posting
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