विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार आवेदन प्रक्रिया फिलहाल शुरू हो चुकी है.इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जुलाई 2026 सत्र के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं.इग्नू जुलाई एडमिशन 2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है.छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए जल्द आवेदन कर लें.