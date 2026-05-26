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IGNOU Admission 2026: IGNOU जुलाई सेशन के लिए आवेदन शुरू, 15 जुलाई तक करें रजिस्ट्रेशन
देश की प्रमुख ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU ने जुलाई 2026 सत्र के लिए ODL और ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है.इच्छुक छात्र 15 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
देशभर के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जुलाई 2026 सेशन के लिए फ्रेश एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. विश्वविद्यालय की ओर से कई यूजी, पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू की जायेगी.
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Published at : 26 May 2026 07:47 PM (IST)
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