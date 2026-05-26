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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाIGNOU Admission 2026: IGNOU जुलाई सेशन के लिए आवेदन शुरू, 15 जुलाई तक करें रजिस्ट्रेशन

IGNOU Admission 2026: IGNOU जुलाई सेशन के लिए आवेदन शुरू, 15 जुलाई तक करें रजिस्ट्रेशन

देश की प्रमुख ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU ने जुलाई 2026 सत्र के लिए ODL और ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है.इच्छुक छात्र 15 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 26 May 2026 07:47 PM (IST)
देश की प्रमुख ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU ने जुलाई 2026 सत्र के लिए ODL और ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है.इच्छुक छात्र 15 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

देशभर के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जुलाई 2026 सेशन के लिए फ्रेश एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. विश्वविद्यालय की ओर से कई यूजी, पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू की जायेगी.

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IGNOU ने ऑनलाइन और ODL मोड में एडमिशन प्रक्रिया शुरू की है.छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी मोड में आवेदन कर सकते हैं.विश्वविद्यालय डिस्टेंस एजुकेशन के क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी संस्थाओं में गिना जाता है.
IGNOU ने ऑनलाइन और ODL मोड में एडमिशन प्रक्रिया शुरू की है.छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी मोड में आवेदन कर सकते हैं.विश्वविद्यालय डिस्टेंस एजुकेशन के क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी संस्थाओं में गिना जाता है.
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विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार आवेदन प्रक्रिया फिलहाल शुरू हो चुकी है.इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जुलाई 2026 सत्र के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं.इग्नू जुलाई एडमिशन 2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है.छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए जल्द आवेदन कर लें.
विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार आवेदन प्रक्रिया फिलहाल शुरू हो चुकी है.इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जुलाई 2026 सत्र के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं.इग्नू जुलाई एडमिशन 2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है.छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए जल्द आवेदन कर लें.
Published at : 26 May 2026 07:47 PM (IST)
Tags :
Education IGNOU July Admission IGNOU Admission 2026 IGNOU Online Registration 2026 IGNOU ODL Courses

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