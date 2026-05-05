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दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को विदेश में एक सेमेस्टर पढ़ने का मौका, ऑनलाइन कोर्स से भी मिलेगा क्रेडिट
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रों को विदेश में एक सेमेस्टर पढ़ने का अवसर देने की योजना बना रही है.साथ ही ऑनलाइन कोर्स के जरिए भी क्रेडिट हासिल करने की सुविधा दी जाएगी.
अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं या यहां एडमिशन लेने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. यूनिवर्सिटी छात्रों को इंटरनेशनल एक्सपोज़र देने के लिए नई पहल कर रही है.
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Published at : 05 May 2026 07:23 PM (IST)
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