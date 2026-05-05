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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षादिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को विदेश में एक सेमेस्टर पढ़ने का मौका, ऑनलाइन कोर्स से भी मिलेगा क्रेडिट

दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को विदेश में एक सेमेस्टर पढ़ने का मौका, ऑनलाइन कोर्स से भी मिलेगा क्रेडिट

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रों को विदेश में एक सेमेस्टर पढ़ने का अवसर देने की योजना बना रही है.साथ ही ऑनलाइन कोर्स के जरिए भी क्रेडिट हासिल करने की सुविधा दी जाएगी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 May 2026 07:23 PM (IST)
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रों को विदेश में एक सेमेस्टर पढ़ने का अवसर देने की योजना बना रही है.साथ ही ऑनलाइन कोर्स के जरिए भी क्रेडिट हासिल करने की सुविधा दी जाएगी.

अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं या यहां एडमिशन लेने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. यूनिवर्सिटी छात्रों को इंटरनेशनल एक्सपोज़र देने के लिए नई पहल कर रही है.

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जिसमें वे अपनी पढ़ाई का एक हिस्सा विदेश में पूरा कर सकेंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अतिरिक्त क्रेडिट भी अर्जित कर पाएंगे.
जिसमें वे अपनी पढ़ाई का एक हिस्सा विदेश में पूरा कर सकेंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अतिरिक्त क्रेडिट भी अर्जित कर पाएंगे.
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दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने “Semester Away Programme” (SAP) शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने का फैसला लिया है. इस योजना के तहत छात्र अपने डिग्री कोर्स का एक सेमेस्टर किसी विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान में पढ़ सकेंगे, जिससे उन्हें वैश्विक स्तर का अनुभव मिलेगा.
दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने “Semester Away Programme” (SAP) शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने का फैसला लिया है. इस योजना के तहत छात्र अपने डिग्री कोर्स का एक सेमेस्टर किसी विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान में पढ़ सकेंगे, जिससे उन्हें वैश्विक स्तर का अनुभव मिलेगा.
Published at : 05 May 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
Education Delhi University DU Semester Away Programme Study Abroad India

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