दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को विदेश में एक सेमेस्टर पढ़ने का मौका, ऑनलाइन कोर्स से भी मिलेगा क्रेडिट

दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने “Semester Away Programme” (SAP) शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने का फैसला लिया है. इस योजना के तहत छात्र अपने डिग्री कोर्स का एक सेमेस्टर किसी विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान में पढ़ सकेंगे, जिससे उन्हें वैश्विक स्तर का अनुभव मिलेगा.