E20 कार खरीदने की सोच रहे हैं तो रिपेयर की न लीजिए टेंशन, ये कंपनियां दे रहीं वारंटी

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हिंदी न्यूज़ऑटोE20 कार खरीदने की सोच रहे हैं तो रिपेयर की न लीजिए टेंशन, ये कंपनियां दे रहीं एक्सटेंडेड वारंटी

E20 कार खरीदने की सोच रहे हैं तो रिपेयर की न लीजिए टेंशन, ये कंपनियां दे रहीं एक्सटेंडेड वारंटी

Cars Extended Warranty: अगर आप भी ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जिसकी वारंटी लंबे समय तक आपका साथ दे तो यहां हम आपको उन पांच कंपनियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बेहतर एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर करती हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 07 Jul 2026 10:16 AM (IST)
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भारत में अब E20 पेट्रोल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में नई कार खरीदने वाले ग्राहकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि क्या उनकी कार भविष्य में भी बिना किसी परेशानी के चलेगी? इसी चिंता को दूर करने के लिए कई कार कंपनियां अपनी E20-कंप्लायंट कारों के साथ लंबी एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन दे रही हैं. इससे ग्राहक कई सालों तक महंगे रिपेयर बिल से बच सकते हैं और कार का इस्तेमाल कर सकते हैं.

अगर आप भी ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जिसकी वारंटी लंबे समय तक आपका साथ दे तो यहां हम आपको उन पांच कंपनियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बेहतर एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर करती हैं.

कौन-सी कंपनियां देती हैं एक्सटेंडेड वारंटी?

होंडा अपने सभी मॉडल पर 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसे बढ़ाकर कुल 10 साल तक किया जा सकता है.कंपनी के Any Time Warranty प्रोग्राम के तहत ग्राहक स्टैंडर्ड वारंटी खत्म होने के बाद भी एक्सटेंडेड वारंटी खरीद सकते हैं. वारंटी के दौरान अगर कोई पार्ट खराब होता है तो उसके पार्ट्स और लेबर चार्ज का खर्च कंपनी उठाती है. 

निसान अपनी नई कारों के साथ 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी देती है. इसके बाद ग्राहक एक्सटेंडेड वारंटी लेकर कुल 10 साल या 2 लाख किलोमीटर तक की सेफ्टी पा सकते हैं. फिलहाल यह सुविधा निसान मैग्नाइट और नई ग्रावाइट जैसी कारों के लिए मौजूद है. इसका फायदा यह है कि भविष्य में इंजन या अन्य महंगे रिपेयर का खर्च काफी हद तक कम हो सकता है.

हुंडई अपनी कारों पर 4 साल या 80,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी देती है. ग्राहक इसे बढ़ाकर 7 साल या 1.40 लाख किलोमीटर तक करा सकते हैं. यह वारंटी इस्तेमाल के दौरान होने वाली मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल खराबियों को कवर करती है. सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कार वारंटी अवधि के दौरान बेची जाती है तो यह सुविधा नए मालिक को भी ट्रांसफर की जा सकती है, जिससे कार की रीसेल वैल्यू भी बेहतर हो जाती है.

इन कंपनियों की कितनी है वारंटी?

जर्मन कार कंपनियां फॉक्सवैगन और स्कोडा भी अपनी कारों के लिए एक्सटेंडेड वारंटी देती हैं. इन कंपनियों की कारों के रिपेयर और स्पेयर पार्ट्स का खर्च आमतौर पर ज्यादा माना जाता है, इसलिए एक्सटेंडेड वारंटी ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. दोनों कंपनियां 4 साल या 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी देती हैं, जिसे बढ़ाकर कुल 6 साल तक किया जा सकता है. 

मारुति सुजुकी भी एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन देती है. इसके लिए कार की उम्र 3 साल से कम और ओडोमीटर रीडिंग 1 लाख किलोमीटर से कम होनी चाहिए. कंपनी के प्लैटिनम और प्रीमियम सॉलिटेयर जैसे प्लान इंजन, टर्बोचार्जर, हाई-प्रेशर फ्यूल पंप, ECM, स्टीयरिंग और कई इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को कवर करते हैं. टॉप प्लान के जरिए वारंटी को 6 साल और 1.60 लाख किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें:- अगर शोरूम से निकलते ही कार का हो जाए एक्सीडेंट तो इसका हर्जाना कौन भरेगा? ये जानना जरूरी 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 07 Jul 2026 10:15 AM (IST)
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Auto News E20 Fuel E20 Car Fuel Cars Extended Warranty
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