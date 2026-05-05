हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाक्या है सीआईएससीई बोर्ड की इंग्लिश का खास फॉर्मूला? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे

क्या है सीआईएससीई बोर्ड की इंग्लिश का खास फॉर्मूला? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे

CISCE बोर्ड के छात्रों की इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स को हमेशा बेहतर माना जाता है.आइये जानते हैं इस बोर्ड का पढ़ाई का तरीका कैसे छात्रों को भाषा और व्यक्तित्व विकास में आगे बढ़ाता है..

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 May 2026 06:59 AM (IST)
CISCE बोर्ड के छात्रों की इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स को हमेशा बेहतर माना जाता है.आइये जानते हैं इस बोर्ड का पढ़ाई का तरीका कैसे छात्रों को भाषा और व्यक्तित्व विकास में आगे बढ़ाता है..

भारत में कई शिक्षा बोर्ड मौजूद हैं, लेकिन CISCE बोर्ड अपनी अलग पहचान रखता है. ICSE और ISC के छात्रों की इंग्लिश और समझने की क्षमता को अक्सर दूसरों से बेहतर माना जाता है. इसके पीछे इस बोर्ड की पढ़ाई की खास रणनीति काम करती है, जिसे समझना जरूरी है.

1/6
CISCE बोर्ड में पढ़ाई का तरीका समझ पर आधारित होता है.यहां छात्रों को केवल रटने के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि हर विषय को गहराई से समझने पर जोर दिया जाता है. इससे छात्रों की सोचने और विषय को स्पष्ट रूप से समझने की क्षमता मजबूत होती है.
CISCE बोर्ड में पढ़ाई का तरीका समझ पर आधारित होता है.यहां छात्रों को केवल रटने के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि हर विषय को गहराई से समझने पर जोर दिया जाता है. इससे छात्रों की सोचने और विषय को स्पष्ट रूप से समझने की क्षमता मजबूत होती है.
2/6
इस बोर्ड का पाठ्यक्रम विस्तृत और संतुलित होता है. इसमें विज्ञान, गणित, भाषा और कला सभी विषयों को बराबर महत्व दिया जाता है. इससे छात्र हर क्षेत्र में विकसित होते हैं और किसी एक विषय तक सीमित नहीं रहते.
इस बोर्ड का पाठ्यक्रम विस्तृत और संतुलित होता है. इसमें विज्ञान, गणित, भाषा और कला सभी विषयों को बराबर महत्व दिया जाता है. इससे छात्र हर क्षेत्र में विकसित होते हैं और किसी एक विषय तक सीमित नहीं रहते.
Published at : 05 May 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
Education CISCE Board ICSE ISC Students English Skills India CISCE Education System

शिक्षा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
इसरो का पहला चेयरमैन कौन था, उन्हें इस पोस्ट पर कितनी मिलती थी सैलरी?
इसरो का पहला चेयरमैन कौन था, उन्हें इस पोस्ट पर कितनी मिलती थी सैलरी?
शिक्षा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI में कैसे मिलती है नौकरी, इसके लिए कैसे शुरू करें तैयारी?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI में कैसे मिलती है नौकरी, इसके लिए कैसे शुरू करें तैयारी?
शिक्षा
HPBOSE 12th Result 2026: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, यहां करें तुरंत चेक
HPBOSE 12th Result 2026: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, यहां करें तुरंत चेक
शिक्षा
ICAI ने जारी किया सीए एग्जाम का शेड्यूल, जानें कब होगा इंटर-फाउंडेशन और फाइनल एग्जाम
ICAI ने जारी किया सीए एग्जाम का शेड्यूल, जानें कब होगा इंटर-फाउंडेशन और फाइनल एग्जाम
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Result: क्या है 'झालमुड़ी' और कैसे इसने किया सियासी उलटफेर? | Pradeep Bhandari
Sansani: होर्मुज़ में ईरानी मिसाइल का कहर | Crime News | Murder Case | ABP News
West Bengal Result: बंगाल में बंज गया मोदी का डंका, चली गईं दीदी | TMC BJP | Suvendu | Mamata
West Bengal Result: बीजेपी की आंधी में ममता गायब! | TMC BJP | Suvendu | Mamata Banerjee
West Bengal Result: PM Modi का BJP दफ्तर से भव्य विजय संबोधन!, 'आज का दिन ऐतिहासिक है' | TMC Vs BJP

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसर
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
गंगा एक्सप्रेसवे: आलू से आंवला तक...यूपी के वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का संकल्प पथ
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने सीजफायर तोड़ यूएई पर किया अटैक, 8 अप्रैल के बाद पहली बार हमला, 3 भारतीय घायल
ईरान ने सीजफायर तोड़ यूएई पर किया अटैक, 8 अप्रैल के बाद पहली बार हमला, 3 भारतीय घायल
इंडिया
Keralam Election Results 2026: केरलम चुनाव में कांग्रेस नीत UDF ने गाड़ा झंडा, 10 साल बाद सत्ता पर लौटने पर क्या बोले राहुल गांधी
केरलम चुनाव में कांग्रेस नीत UDF ने गाड़ा झंडा, 10 साल बाद सत्ता पर लौटने पर क्या बोले राहुल गांधी
इंडिया
Tamil Nadu Election Result 2026: तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 4 Live: 'राजा शिवाजी' ने पहले मंडे को भी उड़ाया गर्दा! 39 करोड़ के पार पहुंचा कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस: 'राजा शिवाजी' ने पहले मंडे को भी उड़ाया गर्दा! 39 करोड़ के पार पहुंचा कलेक्शन
आईपीएल 2026
लखनऊ के खिलाफ शतक से चूके रोहित शर्मा, फिर भी बना दिए 3 बड़े रिकॉर्ड
लखनऊ के खिलाफ शतक से चूके रोहित शर्मा, फिर भी बना दिए 3 बड़े रिकॉर्ड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
चुनाव 2026
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
महाराष्ट्र
'ये भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक...', 3 राज्यों में BJP की जीत पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान
'ये भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक...', 3 राज्यों में BJP की जीत पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget