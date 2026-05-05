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(Source: ECI/ABP News)
क्या है सीआईएससीई बोर्ड की इंग्लिश का खास फॉर्मूला? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे
CISCE बोर्ड के छात्रों की इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स को हमेशा बेहतर माना जाता है.आइये जानते हैं इस बोर्ड का पढ़ाई का तरीका कैसे छात्रों को भाषा और व्यक्तित्व विकास में आगे बढ़ाता है..
भारत में कई शिक्षा बोर्ड मौजूद हैं, लेकिन CISCE बोर्ड अपनी अलग पहचान रखता है. ICSE और ISC के छात्रों की इंग्लिश और समझने की क्षमता को अक्सर दूसरों से बेहतर माना जाता है. इसके पीछे इस बोर्ड की पढ़ाई की खास रणनीति काम करती है, जिसे समझना जरूरी है.
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Published at : 05 May 2026 06:59 AM (IST)
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