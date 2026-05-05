क्या है सीआईएससीई बोर्ड की इंग्लिश का खास फॉर्मूला? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे

CISCE बोर्ड में पढ़ाई का तरीका समझ पर आधारित होता है.यहां छात्रों को केवल रटने के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि हर विषय को गहराई से समझने पर जोर दिया जाता है. इससे छात्रों की सोचने और विषय को स्पष्ट रूप से समझने की क्षमता मजबूत होती है.